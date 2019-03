/ / / Contradicciones en el avance de obra del canal “Vila-Cululú”

Por Gustavo Gigena

Mientras 'aguas abajo' las obras avanzan a buen ritmo, se ven pequeñas máquinas realizando nuevos canales 'aguas arriba', que no están contemplados por el proyecto de reacondicionamiento en marcha.

El reacondicionamiento del canal principal que servirá para desagotar una amplia región, avanza a buen ritmo aunque con algunas inconsistencias, que tienen que ver con la aparición de canales de mínima “aguas arriba”, mientras que el proyecto indica que sólo se pueden hacer excavaciones “aguas abajo”.

Una obra hídrica como la del reacondicionamiento del Canal Vila Cululú, con sus más de 100 km de extensión, requiere de una planificación rigurosa y un avance ordenado de los trabajos, de tal manera que se asegure un resultado final funcional y adecuado a la nueva realidad climática. Esto es, avanzar con ampliaciones y excavaciones desde ‘aguas abajo’ hasta llegar al inicio del mismo en el límite con Córdoba. Pero desde que comenzó la obra, se están produciendo contradicciones en este precepto, que enojan a los productores que se perjudican ante cada nueva lluvia.

Lo afirmó a principios de febrero el ministro de Infraestructura, José León Garibay: “acordamos con Córdoba hacer una regulación ordenada de las obras hídricas ‘aguas arriba’; por el momento solo tenemos previsto incluir un nuevo proyecto de alteo en la ruta interprovincial, porque ‘aguas arriba’ las obras debemos hacerlas con regulación, cuestión que los afluentes que se vayan generando desde el Bajo Ricci o desde Córdoba sean identificados y regulados para no afectar ‘aguas abajo’”. Y agregó: “estamos promoviendo a que productores, Comités de Cuencas y comunas, levanten la situación cuando entendemos que hay canales clandestinos o que no están en el plan director de macrocuencas, porque la idea es sacar toda el agua por el Vila Cululú pero no con cualquier caudal sino regulando los afluentes del canal”, había dicho el ministro en una entrevista radial por “ADN Rural”. Incluso, había sido contundente en una afirmación: “’aguas arriba’ del puente de la Ruta 70 llegaremos recién al final de la obra y una vez allí, cuando estén los puentes de ‘aguas abajo’ todos terminados, vamos a trabajar en los canales y el Bajo Ricci que llevan agua al Vila Cululú”.

Pese a estas contundentes afirmaciones de Garibay, continúan apareciendo canales nuevos y limpiezas profundas de los secundarios que se encuentran ‘aguas arriba’ de la obra en curso. El último denunciado por los productores de Vila es un canal de dos kilómetros de extensión y 1,5 m de profundidad, a través de un bajo que drena hacia el Vila Cululú, que se hizo con una máquina enviada por el Comité de Cuencas “Castellanos Sur”. Desde el Comité aducen que se trata de una obra planificada con antelación y aprobada por la provincia.

El otro canal que generó conflictos a principios de año, había sido a raíz de la limpieza y profundización del “Secundario Bauer”, que va al costado de la Ruta 70 hasta el principal, y que absorbe un gran caudal de agua, generando un cuello de botella crítico cuando se topa con el estrecho puente que posee esta ruta.

Es evidente que tanto comunas como Comités de Cuencas, tienen sus razones para proceder con estas obras, pero parecen ir a contramano del proyecto integral en marcha del Vila Cululú, al menos desde el discurso que emana del ministro Garibay, responsable de la obra.

Resulta contradictorio hablar de “regulación” y “plan director”, cuando comienzan a aparecer canales ‘aguas arriba’ que atentan contra la planificación de lo que se está haciendo ordenadamente ‘aguas abajo’.





Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.