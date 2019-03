/ / "Creyeron que era de un partido y me investigaron", reveló el obrero que le reclamó a Macri que ´haga algo´

El trabajador Dante Guari dijo que los funcionarios del gobierno nacional que lo visitaron tras el video viral de su diálogo con el Presidente tenían "cara de fierro". El trabajador Dante Guari dijo que los funcionarios del gobierno nacional que lo visitaron tras el video viral de su diálogo con el Presidente tenían "cara de fierro".

A fines de febrero, un video que mostraba a un obrero de la construcción reclamándole al Presidente que “haga algo” para mejorar la marcha de la economía se hizo viral. “No podemos más, por favor se lo pido, con el ajuste que tenemos. Yo soy un laburante y vivo día a día (…) La gente está decayendo”, le decía el trabajador Dante Guari a Macri, quien solo atinó a abrazarlo para salir del aprieto. Este miércoles, Dante contó que funcionarios oficiales fueron a verlo para investigarlo.





"Yo sentí que me vinieron a ver porque capaz creyeron que era de un partido político e investigaron", dijo en radio Metro. También aclaró que esos mismos funcionarios le hicieron grabar el audio en el que explicaba que no lo habían suspendido.





Dante reconoció que no pensó que ese video se volvería viral y contó sus impresiones de la visita de los funcionarios: “No les calienta nada. Son fríos, cara de fierro. No les importa la realidad”.





El 26 de febrero, Dante rompió el protocolo oficial impulsado por la desesperación y le habló directamente al Presidente, cuando este trató de desviar la culpa de la situación actual sobre el gobierno de Cristina Fernández, no pudo contenerse y lo volvió a interpelar: “No me importa el gobierno pasado, hagan algo”. En la misma línea, durante el programa aseguró: "El gobierno anterior no me interesa nada. Quiero que este haga algo. No alcanza para nada. Nos aumentó todo".





“Se comprometieron con muchas cosas que no están haciendo”, sostuvo el trabajador. Y agregó: "Veo realidades. Gente que está mal, a este gobierno no le interesa nada. Quiero que hagan cosas para los trabajadores que somos los más perjudicados”.





A Guari le quedó un gusto amargo, sin soluciones ni respuestas y con la sensación de que fueron a investigarlo “con cara de fierro” y no mucho más. “Ahora vienen las elecciones y la gobernadora se saca fotos bonitas”, insistió.









