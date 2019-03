/ / / El lenguaje igualitario en el centro de la escena

Más de 250 mujeres acompañaron el debate que las especialistas españolas María Xosé Porteiro y Llerena Porteiro ofrecieron en el Polo de la Mujer, en el marco del Festival de la Palabra y el Congreso Internacional de la Lengua Española. Más de 250 mujeres acompañaron el debate que las especialistas españolas María Xosé Porteiro y Llerena Porteiro ofrecieron en el Polo de la Mujer, en el marco del Festival de la Palabra y el Congreso Internacional de la Lengua Española.

Un atento auditorio que superó las 250 personas, mujeres en su inmensa mayoría, le dio marco al conversatorio especializado denominado “El Camino hacia el Lenguaje Igualitario”, realizado en las instalaciones del Polo de la Mujer en Situación de Violencia. María Xosé Porteiro y Llerena Perozo Porteiro, especialistas españolas, reflexionaron junto al público sobre las tensiones, adhesiones y resistencias que generan los cambios en el uso del lenguaje. El debate se dio en el marco del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española y del Festival de la Palabra y fue organizado por el Polo, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.





Las palabras de bienvenida corrieron por cuenta de Claudia Martínez, secretaria de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas, quien destacó la importancia de debatir sobre el lenguaje igualitario y resaltó que “es más integrador escuchar y escucharnos”. “El mayor desafío de este encuentro es dejar una huella y ver cómo cambiamos un poco la historia”, dijo.





Luego fue el turno de María Xosé Porteiro quien hizo un reconocimiento a todas las lideresas. “Venían a aprender y ver si todo lo que teorizamos se puede convertir en realidad. No sabemos cómo será a largo plazo”, dijo la especialista española. También se refirió a la violencia simbólica que es difícil cuantificar o detectar y lo que significa no estar incluidas en la palabra o memoria colectiva. “Esa violencia simbólica es una muerte social”, añadió. Además, ponderó el accionar de las mujeres argentinas diciendo que “son revolucionarias porque no quieren ser víctimas”.





A su vez, su hija Llerena Porteiro destacó el trabajo que viene realizando el Polo con las mujeres que sufren situaciones de violencia y puso bajo la lupa la preocupación por el diálogo intergeneracional y la necesidad de transmitir la historia. “Tenemos que saber contarnos los logros y retrocesos que estamos sufriendo”, sugirió. También instó a pensar en las palabras y en las formas en las que las utilizamos, planteó la diferencia entre derechos y privilegios y pidió hablar de “igualitarios” y no de “inclusivos”. “Tenemos que estar atentas a no reproducir los modelos patriarcales que existen dentro de una estructura invisible. Es un sistema tan grande y poderoso y nadie se puede abstraer de él, porque todos nos reconocemos en él”, dijo.





María Xosé es una de las especialistas que participó en 2018 de la “Diplomatura en formación para acompañantes comunitarios en violencia de género”, organizada por el Polo y las universidades. Trabaja en medios de comunicación españoles desde hace más de 40 años tales como el diario El País, Radio Popular y Cadena Ser, La Voz de Galicia, La Tribuna Feminista – El Plural y ha colaborado con The Washington Post para su edición en español.





Mientras que Llerena Perozo Porteiro, su hija, es máster en Gestión y Producción Audiovisual, especialista en Comunicación y Género. Cuenta con una destacada trayectoria sobre campañas referidas a Igualdad, Violencia de Género y Comunicación desde la Perspectiva de Género.

