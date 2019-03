/ / / Entidades animalistas trabajan para una reforma a la denominada Ley Sarmiento por maltrato animal

La abogada animalista y presidenta de la Fundación Bio Animalis, Gretel Monserrat, se refiere a las denuncias por maltrato animal y al trabajo que se lleva a cabo en defensa a las mascotas.

La abogada animalista y presidenta de la Fundación Bio Animalis, Gretel Monserrat, admitió una baja en la cantidad de denuncias por maltrato animal ante el compromiso de la gente para defender a las mascotas.

También adelantó que las entidades animalistas se encuentran trabajando para una reforma a la Ley Sarmiento.





¿De dónde nace el amor por los animales?

Vengo de una familia mascoteras, era inevitable. El amor hacia los animales es una cuestión que se construye desde la familia.





¿Y de ahí a pasar a especializarte en esto?

Fue tratar de unir mis dos pasiones: el derecho y la protección de los animales. Y después tener una mirada más científica del tema, desde la línea que nosotros tenemos, que es el animalismo. Cada profesión enfoca la temática animal desde su ciencia. La mía es el derecho, por eso lo hago desde ahí.





¿Cómo funciona Bio Animalis, la fundación que presidís?

Fundación Bio Animalis tiene dos pilares fundamentales: uno es la educación sobre el respeto hacia los seres vivos; y la otra la prevención y la lucha contra el maltrato animal por vía judicial. Desde la fundación tenemos un lema: ‘Lo que no se aprende por educación se aprende por sanción’.





¿Qué leyes amparan a los animales y hasta qué punto se cumplen?

San Francisco tiene una ordenanza muy buena, que es la 5808, que es la que crea el centro de esterilización municipal. Pero a su vez tiene un plexo normativo que sanciona la no guarda responsable y el abandono o arrojo de animales a la vía pública. Eso es sancionable, eso hay que denunciarlo. A nivel nacional está la Ley Benitez, conocida como Ley Sarmiento, que es complementaria al Código Penal, pero estamos buscando una reforma porque es una ley bastante vieja.





¿Cómo se implementa la ley en la práctica? ¿Es necesario que haya denuncia? ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir?

Es necesario que haya una denuncia pero ese es el primer paso, después vienen muchísimos más. Es importante contactar a un abogado animalista. Al momento de la denuncia necesitamos un mínimo de pruebas, fotos, videos, testimonios. Para la denuncia se necesita un determinado nivel de pruebas, para la imputación uno más elevado y para una elevación a juicio se necesitan cada vez más pruebas.





¿Cuántas denuncias llegan? ¿Cómo es la conducta del denunciante?

En la ciudad bajaron mucho los casos, denunciados al menos. Muchas veces nos envían casos que no constituyen violencia animal, legalmente hablando, y otros en los que no se puede hacer nada porque no hay compromiso de la gente. En el caso en que no haya compromiso pero podemos conseguir pruebas, lo hacemos desde Bio Animalis. Pero muchas veces no se puede porque dependemos de testimoniales y quedamos atados de manos.





¿Cómo influyó el Caso Chocolate?

Chocolate fue un antes y un después. Hay una reforma del Código Penal donde se establece una modificación de estos temas del maltrato animal y se toca dentro de la exposición de motivos el Caso Chocolate. Y esperamos tener novedades para este año con una reforma de la Ley 14346. Hasta donde yo sabía había 17 proyectos presentados.

Fuente: El Periódico

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.