/ / / Freyre: El mismo equipo acompaña a Augusto Pastore

Haciendo por Córdoba en Freyre presenta idéntica lista de candidatos que en las elecciones del año 2015, cuando por primera vez el pueblo elige a un intendente justicialista con el 50 % de los votos.

Al consultar al actual intendente y candidato a la reelección, Augusto Pastore, las razones por la que no se modifica ninguno de los candidatos, explicó a Regionalísimo que “En aquel momento cuando conformamos la lista me comprometí con todos y cada uno de los que me acompañaban en ese momento, que era muy difícil electoralmente, que si ganábamos la elección y en el 2019, tenía la oportunidad de seguir, iba a invitar a participar a todos y todas, quedando la decisión en cada uno de hacerlo o no, todos están dispuestos a seguir en el grupo. Es para mí un espaldarazo muy fuerte, por eso estamos presentando ante el electorado la misma lista de candidatos que en el 2015”

Como candidato a intendente, Augusto Pastore, concejales titulares además de Pastore, integran la lista, Viviana Beltramino, Iván Ambroggio, Graciela Beccarini, Germán Baldo, Mariela Revellino y Pablo Monesterollo. Concejales suplentes: Andrea Quiroga, Diego Correa, M. de los Ángeles Guzmán, Gastón Fraire, Alicia Blan, Gerardo Massa, Daiana Scarafia.

Candidatos al Tribunal de Cuentas, titulares: Emiliano Gorgerino, María Villarroel, Sergio Baronetti. Suplentes: Mónica Tosi, Eduardo Rittiner, Paula Lescano.

Haciendo por Córdoba en Freyre es una agrupación integrada por representantes de los distintos sectores partidarios, sociales y económicos que confluyen en ideas para solucionar los problemas aún no resueltos y proyectos nuevos para trabajar gestionando con el Gobierno de Córdoba y el gobierno nacional.

Además de Augusto Pastore que irá por la reelección, la UCR presenta a Alejandra Bellino como candidata y la Ucedé a, Daniel Manrique

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.