/ / / Incertidumbre por la complicada situación de la empresa láctea Verónica

Atilra no permitió el Procedimiento Preventivo de Crisis que planteo Verónica para achicar su planta de personal en una audiencia que mantuvieron en el Ministerio de Trabajo en Rosario, donde surgió que Verónica a través de la empresa Las Becerras S.A. habría desfinanciado a la planta láctea, fugando capitales hacia el exterior.

La empresa que pero no abría presentado balances, sino que abría mostrado un detalle financiero de la empresa, la semana pasada manifestó que no se tocarían a los empleados, pero en el Ministerio de Trabajo no pudo negar que se proponen achicar la planta de personal.

Diferentes reuniones realizaron en el transcurso de la semana pasada y seguirán esta para analizar la situación de la empresa láctea Verónica y al mismo tiempo llevan adelante gestiones para evitar la desaparición de las fuentes de trabajo.

A partir de la presentación por parte de la empresa del Procedimiento Preventivo de Crisis, se encendieron las alarmas en distintos sectores de la comunidad, las autoridades locales, como así también desde la dirigencia gremial a pesar que Verónica viene arrastrando una complicada situación por un lado societaria y por otra económica – financiera desde algunos años.

En el Concejo Deliberante se reunió el cuerpo junto al Departamento Ejecutivo Municipal, delegados gremiales y empleados de la planta Suardi, resolviendo gestionar una reunión con los directivos al más alto nivel donde participen representantes del sindicato, empleados, el intendente y concejales con el propósito de obtener información directa sobre la realidad de la empresa.

Así mismo plantearon la necesidad de no generar pánico para evitar que los tamberos que entregan la materia prima no lo dejen de hacer, para evitar el vaciamiento de la planta, situación que aceleraría el cierre de la misma.

Por otra parte gerentes de la empresa junto a representantes de los trabajadores y autoridades municipales en una segunda reunión evaluaron la falta de inversión en los últimos cinco años en mejoramiento tecnológico, como así también en mantenimiento a pesar que desde la cuenca Suardi reciben unos 600 mil litros de leche, pero en la planta Suardi solo elaborarían alrededor de 200 mil litros.

Durante la jornada del lunes el intendente Hugo Boscarol estuvo en el Ministerio de Producción con dos sentidos, por un lado con el propósito de establecer un plan de acción para sostener la planta en funcionamiento y por otra parte ir preparando el terreno para generar algún emprendimiento en caso que la misma termine por dejar de funcionar.





Proyectan despidos

En la audiencia que tuvieron los representantes de la empresa y del gremio en Rosario, los gerentes de Verónica terminaron por reconocer que van a achicar la planta de personal en las tres fábricas radicadas en la provincia de Santa Fe, excluyendo a la administración y distribución que funciona en Buenos Aires, razón por la solo pretenden conseguir el PPC en Santa Fe.

La fuerte competencia que imponen para la obtención de leche las empresas multinacionales, hacen que muchos tamberos estén entregando la materia prima a otras empresas, es uno de los argumentos que abrían utilizado para justificar la necesidad de reducir la cantidad de empleados.

Pero por otra parte se sabe que la crisis que se abría generado en el 2013 – 2014 por estos días está comenzando a atravesar instancias judiciales, donde si bien en los detalles del Banco Central no aparece con cheques pendientes de pago, la deuda acumulada en bancos sería de 1.100 millones, además tendría una acumulación de deuda por aportes sindicales, previsionales e impositivos entre otras.





Nuevas reuniones

Acordaron una nueva audiencia entre Atilra y Verónica para el próximo lunes 25 en Rosario, donde el representante gremial pidió se presenten los papeles de Las Becerras SA, una empresa se utilizaría para desdoblar capital, desfinanciando a Verónica para fugar capitales al exterior, además de los balances de la empresa láctea.

Por otra parte tendrían previsto una reunión en Buenos Aires entre el Consejo Directivo Nacional de Atilra, y los titulares de la empresa, para tratar de encontrar una solución a la indefinición que viven por estas horas los trabajadores y no descartaron que en la misma pueda participar el intendente de Suardi Hugo Boscarol.

Aseguran que para su sostenimiento no quedaría otra salida que la venta o el ingreso de nuevos inversores, razón por la que tendrían la intención de despedir personal y estarían planteando el PPC con el único objetivo de reducir los montos de indeminización.





