/ / La Justicia Federal no adelantará información sobre la detención del Concejal Andrés Pelussi

La Secretaria Penal del Juzgado Federal de Río Cuarto, Dra María Lucia Storani, manifestó que no brindará información por el momento en relación a la detención del concejal de Suardi, Andrés Pelussi.

La funcionaria judicial quien atendió a Regionalísimo con amplia predisposición, pidió disculpas al no poder brindar información sobre la causa que originó el allanamiento en la casa del ex basquetbolista y actual concejal por el justicialismo de Suardi, Andrés Pelussi, explicando que primero tiene que tomar contacto con el hecho la persona detenida, para después recién hacerlo público.

Al consultarle si el procedimiento tiene que ver con la mega causa por lavado de activos y narcotráfico que investigan desde ese juzgado en la que se encuentran involucrados narco traficantes, policías, empresarios la que llevan realizados mas de medio centenar de allanamientos y más de una docena de personas se encuentran detenidas, consideró que no corresponde hacer referencia a la causa, a raíz de que aún Pelussi está siendo trasladado a Río Cuarto.





Ante la consulta sobre lo manifestado por Roberto Pelussi que la detención estaría vinculado a un auto que no fue transferido y utilizado por narco traficantes, solo manifestó que pareciera que sabe más él, que la justicia y dijo que hasta que no sea identificado y puesto en conocimiento Andrés Pelussi, sobre la causa en cuestión, no va realizar declaraciones, considerando que eso podría ocurrir a mediado de la próxima semana