/ / / Las condiciones laborales de las mujeres en la agenda del 8M

Se realizó un encuentro de mujeres sindicales en la sede del sindicato de Prensa. La reunión tuvo como objetivo definir cuestiones que tienen que ver con el paro internacional de mujeres del 8 de marzo Se realizó un encuentro de mujeres sindicales en la sede del sindicato de Prensa. La reunión tuvo como objetivo definir cuestiones que tienen que ver con el paro internacional de mujeres del 8 de marzo

Diferentes dirigentes mujeres se hicieron presentes en el Sindicato de Prensa de Rosario para debatir sobre las condiciones laborales que existen actualmente en torno a la mujer y delinear el escenario previo al paro internacional de mujeres.





Entre ellas se encontraban Analía Ratner, de La Bancaria, Yamile Baclini, de Municipales, Laura Ferrer Varela de la COAD, Estela Díaz de CTA Nacional y Alicia Simeone, secretaria adjunta del sindicato de Prensa Rosario. También se hizo presente la candidata a gobernadora por la provincia de Santa Fe, Maria Eugenia Bielsa.





Conclusión dialogó con Estela Díaz, secretaria general de Genero CTA, y con Alicia Simeoni, secretaria adjunta del sindicato de Prensa Rosario, quienes explicaron cuál es la realidad de la mujeres en el ámbito laboral. Díaz expresó que “existe hoy una enorme movilización de mujeres que han hecho visible el tema de la violencia de genero y que incluso a traspasado fronteras. Ni una menos y Vivas nos queremos han contribuido a generar un movimiento y una articulación internacional muy fuerte para el 8 de marzo el día internacional de las mujeres”.





Sobre el planteo de este movimiento articulado, la secretaria general de CTA, dijo que “el movimiento lo que plantea es asociar la desigualdad económica, laboral con la violencia de género, y nosotras particularmente nos estamos encontrando trabajadoras, sindicalistas de distintas organizaciones que venimos articulando una unidad en relación a plantear estos temas que son muy importantes para las mujeres trabajadoras”.





Esta realidad que sostienen las mujeres al hablar de mundo laboral, puede ser modificada y al respecto Díaz mencionó que “nosotros creemos que en este contexto de políticas neoliberales que está impulsando el gobierno nacional afectan totalmente a todos los sectores, pero especialmente al de las mujeres. Doscientos mil despidos, tarifazos que afectan especialmente a las mujeres, porque ¿quien maneja la economía doméstica? Esto es terrible para la economía de los hogares y para la vida cotidiana de las mujeres. Lo que proponemos es un modelo totalmente diferente al que propone la alianza Cambiemos”.





Por su parte, Alicia Simeoni, habló sobre la importancia que tiene la mujer al frente de las entidades sindicales. Dijo que “tiene un significación muy fuerte porque la mirada de las mujeres lleva consigo la mirada inclusiva, la mirada de la diversidad, el poner en agenda cada una de las necesidades y derechos que nos hacen falta.





“Si las mujeres no están presentes es muy difícil que los hombres lo desarrollen, pero no por un problema de competencia o incompetencia de nuestros compañeros varones, sino porque todo esto de lo que estamos hablando se trata también de una profunda batalla cultural milenaria que estamos enfrentando, no somos las primeras ni las ultimas, a lo largo de la humanidad ha habido enormes luchas, nunca se ha llegado a una sociedad con equidad o inclusiva. Quizás en este momento podamos contribuir a ese objetivo”, concluyó la secretaria adjunta de Prensa.

