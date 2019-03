/ / / Morteros: Remises y empreas legales versus ilegales

Los pasajeros que toman un remis no saben si el vehículo se encuentra en condiciones para prestar el servicio de transporte público de pasajeros por la inexistencia de controles. Denuncian que cada vez aparecen más remises ilegales, como así también existirían empresas que no estarían habilitadas.

En muchos casos los vehículos tanto legales como ilegales se encuentran en pésimas condiciones, no mantienen la limpieza correspondiente, choferes que conducen con ojotas, además de la vestimenta que en algún caos no condice con el servicio que prestan. Son todas estas circunstancias que el pasajero desconoce por confiar en que el municipio realiza el control, pero la realidad demuestra que los ilegales funcionan sin problemas porque hay una decisión política que los ampara. Si bien el servicio que ofrecen los remises ilegales en algunos casos es más económico, los pasajeros están desprotegidos al no contar con seguros contra terceros transportados

“Nosotros tenemos miles de exigencias que cumplir, ellos cargan combustible y salen a ganar plata,” señaló el conductor de una de las empresas al asegurar que los remises truchos ingresan a la terminal sin que nadie les diga nada, “Acá no existe ningún tipo de control, cada uno hace lo que se les da la gana”

La falta de voluntad de control no se genera solo en el funcionamiento de los remises truchos, sino que tampoco inspeccionan los autos que están inscriptos, “Tenemos que ir a la municipalidad para que controlen los papeles una vez por mes a los remises que estamos inscriptos, pero hace mucho tiempo que no verifican el estado del auto, la limpieza, la presencia del chofer”, señala un chofer de una de las empresas inscriptas.

Otro conductor de la otra empresa afirma lo expresado por su colega, acotando “Hay quienes dejan el auto a una cuadra cuando tiene que ir a verificar la documentación para que no vean que tienen un paragolpe caído o el auto lleno de migas de pan o restos de verdura porque lo usan para transportar alimentos, porque total acá nadie controla nada”, sintetizando la inseguridad a la que se somete a los usuarios que llegan en colectivo y toman un auto en la terminal, cuando según los mismos conductores muchos de los que suben para cargar pasajeros no están habilitados.

Por otra parte indicaron que el municipio les entrega una calcomanía con la publicidad de la actual gestión para colocar en la puerta para indicar que es un auto remis, pero no les entregan obleas o certificados visibles con fecha de inspección, controles realizados y demás para que el pasajero pueda tener información que está subiendo a un auto habilitado.





Remiserías sin reunir las condiciones

En Morteros existirían unas cinco centrales de remis, pero solo dos cumplirían con los requisitos establecidos en la ordenanza, según señalan los trabajadores del volante que al mismo tiempo sostienen que no reúnen la cantidad de autos exigidos, además algunas de ellas no contarían con equipos de comunicación aprobados por la CNT y trabajan utilizando el aparato de telefonía celular. “Estos autos no pueden cargar en la terminal, como tampoco en las paradas, pero como nadie hace nada, trabajan igual que nosotros”

Las centrales que están habilitadas pagan los impuestos municipales, provinciales y nacionales, mientas que las truchas no pagan nada. Los choferes tienen que pagar la libreta de sanidad, el seguro es mucho más caro, “tenemos muchos más gastos que una empresa ilegal con remises truchos, entonces ellos pueden cobrar un 30 a un 40 % más barato, nos roban viajes, entonces nosotros trabajamos cada vez menos” apuntó un remisero enojado mientras apunta a un remis trucho que se lleva un viaje de la terminal de ómnibus, “algo que está prohibido”, dice.

Por otra parte dicen estar cansados de ir a la municipalidad con todos los planteos, pero no tienen respuesta, “La gente viaja sin saber que no está cubierta y lo ilegal está matando nuestra actividad”, afirman y al mismo tiempo piden se haga respetar la ordenanza vigente y saquen de circulación a los remises que tienen prácticas ilegales.

“Todos saben dónde están y cómo funcionan. ¿Cómo puede ser que nadie los detenga, que nadie les secuestre el vehículo?”. ¿O tenemos que dejar de pagar y hacer lo que se debe hacer todos y que sea tierra de nadie?” se preguntan

Tampoco son controladas las unidades de localidades vecinas que allí funcionan legalmente, pero que ingresan a la ciudad, vienen y levantan pasajeros, “algo que se comprueba llamando a cualquier remisería de una población vecina”.

Explicaron que los inspectores no realizan ningún operativo desde hace mas de dos años, entonces el incumplimiento de lo que establece la ordenanza se incrementa, tanto en vehículos que son legales, como los truchos, “Para cumplir se deben reunir un montón de requisitos para poner un vehículo a trabajar, entonces la falta de control es promover la competencia desleal, porque más allá de tener la licencia, se deben respetar modelos de autos, condiciones de trabajo, seguro para pasajeros, ITV, son todos gastos que quien incumple no lo tiene y están trabajando de igual a igual con nosotros”, cuestionaron

Finalmente coincidieron que no se hace nada porque “ningún responsable político se quiere jugar la cabeza, porque gente que se queda sin trabajo, le coloca un cartelito a su vehículo particular y trabaja sin que la gente se dé cuenta que está viajando en un remis trucho, es la municipalidad quien tiene que brindar seguridad a la ciudadanía”.





Es una cuestión de voluntad

Poner en igualdad de condiciones al más de medio centenar de vehículos de alquiler que operan en la ciudad, es solo tener la decisión política de brindar seguridad a los trabajadores del volante y a los pasajeros.

- Controlar las condiciones de seguridad, comodidad, higiene y eficiencia en la prestación del servicio, además de la documentación es una tarea que se debe realizar de manera cotidiana, lo que además se debería identificar con una certificación a los fines de que el pasajero tenga la seguridad de estar utilizando un remis que reúne todas las condiciones.

- A los fines de asegurar el cobro de tarifas igualitarias se debería establecer la colocación de un aparato homologado y exigir la entrega de ticket de viaje donde se identifique el prestador como una herramienta más para brindar seguridad al pasajero.

- El vehículo en su habitáculo debería contar con información de contacto donde realizar la denuncia ante cualquier incumplimiento de normas de tránsito al igual que cualquier violación de los derechos como usuarios

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.