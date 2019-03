/ / / San Guillermo: Daniel Martina trazó plan de acción

Al dejar inaugurado el segundo periodo ordinario de sesiones del Concejo Deliberante en su mensaje el intendente Daniel Martina, además de repasar algunos aspectos de su gestión, trazó los objetivos para el corriente año sobre todo en materia de obras públicas que apunta a viviendas y pavimentación y por otra parte profundizará las gestiones para avanzar en la generación de energía, agua potable y gas.

Al poner de manifiesto que el presupuesto de gastos y recursos para este año alcanza a los 224 millones de pesos, superando holgadamente al ejecutado el año pasado, “Esto cambia radicalmente en relación a cuando éramos comuna en que no podíamos hacer casi ninguna obra”.

“Por ahí se ventilaba que no había gestión, lo que no había era dinero” afirmó de manera sostenida para señalar que en el mes de febrero cubrieron cuatro cuadras con hormigón y están terminando una cuadra de concreto en caliente y están iniciando una nueva, para proseguir con la calle Santiago del Estero “Ahora las obras están a la vista, gestión había, lo que no había dinero. De todos modos lo que haya que gestionar estoy a disposición".

Más adelante al desear que la recaudación no decaiga tan fuerte, apunto que los números a nivel nacional no acompañan, lo que por la caída de la actividad impacta en la percepción de tasas como así también en la recaudación provincial, aclarando que esta cifra de 224 millones de pesos aprobados en el presupuesto puede ser algo inferior, al ser muy estrecha la recaudación con lo que ocurra en el país.

Por otra parte indicó que el 36 % del presupuesto corresponde a sueldos, unos 82 millones de pesos, un porcentaje que está bien, manifestando que los trabajadores recibieron durante el último año un 49,3 % de aumento en sus salarios, pero al mismo tiempo dijo no entender una situación que está planteando el gremio al reclamar un reajuste porque ese porcentaje fue abonado mes vencido. “Nadie cobro ese aumento que supera la inflación, no lo termino de entender cuando otros como los docentes no llegaron a cobrar ese porcentaje”.





Viviendas

Al referenciar el tema habitacional como uno de los objetivos de gestión para este año, señaló que en este presupuesto prevén recibir fondos para la construcción de viviendas Fonavi y del plan núcleo básico.

Así mismo indicó que las 15 viviendas del plan Fonavi que están construyendo están avanzadas, tanto el grupo de 9 casas, como el de 6 unidades y dijo que cuentan con 11 viviendas núcleo básico de las cuales “7 de esa tanta están por salir”.

La construcción de viviendas no solo resuelve el problema habitacional para las familias que acceden a las mismas, si no que mientras se están construyendo es importante la mano de obra y el movimiento comercial que genera. “Para la mano de obra de cada vivienda Fonavi contratamos a un albañil por casa, este a su vez en promedio tiene a tres o cuatro personas trabajando. Los corralones se mueven, es impresionante las facturas que estamos abonando, porque todo se compra en San Guillermo”

En otro tramo de su discurso reconoció la existencia de un inconveniente en el primer pedido de presupuesto de materiales, que “sirvió de escarmiento para todos, donde hay que pedir las cosas, el presupuesto se pidió mal, fue pasado todo junto superando los montos que teníamos autorizados, yo les había dicho específicamente que era material por material”

Así mismo especificó que están trabajando en el armado de un plan de viviendas económicas para gente que “no tiene ni un baño, hay muchas situaciones que no son normales” y por otra parte comentó que al implementar el plan de viviendas municipales se encontraron con que un alto porcentaje de personas no tienen capacidad de ahorro, manifestando que de unos 100 inscriptos solo unos 30 llegan a cumplimentar los requisitos.





Pavimentación

Al hacer referencia a la situación de las calles, dijo que pavimento y consolidado urbano se hicieron muchas calles, anunciando que proyectan varias más con los 6 millones de pesos que el gobierno provincial comprometió a través de un plan especifico, “de todos modos al ritmo que vamos en caso que ese dinero no llegue, sin ayuda vamos a pavimentar todas las calles y arreglar todas las calles que hagan falta. También se repavimentaron varias calles”.

En su discurso también señaló que avanzan con las obras de alumbrado público en el loteo pagnucco por contribución por mejoras y que se encuentran en la búsqueda de un terreno para el emplazamiento del parque industrial, dando a conocer Daniel Martina que está en conversiones con algunos propietarios para tratar de avanzar de acuerdo a lo establecido en el Plan Estrategico 2030

Adelantó a los concejales que enviará un pedido de autorización para transferir 5 millones de pesos al clúster lechero que fueran gestionando por el municipio para ser destinado a los tamberos que estuvieron en emergencia.

Al hacer referencia a las obras para el futuro dijo que va a apostar al acueducto, al gasoducto y a la instalación de un parque fotovoltaico. Para el sistema de gas, indicó que la Cooperativa de Servicios Públicos cede un terreno de 50 x 50 metros para instalar la planta de reducción

Por otra parte comentó que la instalación de un Parque fotovoltaico a través del programa Generefe, existen tres o cuatro propietarios de campos como posibles candidatos, porque los mismos tienen que estar un punto que permita la interconexión a la línea. “se instalan generan un parque solar y venden energía, están ofreciendo buenos alquileres de entre 300 y 500 dólares por hectárea por año”

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.