/ / / / San Guillermo: Por Memoria, Verdad y Justicia recordaron a los hermanos Haidar

Proyecto de memoria propuesto por Nuevo Encuentro y ejecutado por el escultor local Rodrigo Quinteros con el acompañamiento de las autoridades municipales

El acto por la Memoria, la Verdad y la Justicia tuvo lugar en las inmediaciones del Museo Remembranzas, donde se encuentra la escultura que evocan a los hermanos Ricardo, Mirta y Adriana Haidar, nacidos en la localidad y desaparecidos por la última dictadura cívica - militar - eclesiástica.

El acto que contó con la presencia de integrantes de la familia Haidar, el intendente Daniel Martina, concejales y una importante cantidad de pobladores inicio con la entonación de nuestra canción patria, para luego proceder a descubrir una placa conmemorativa con el nombre de los tres hermanos sanguillerminos desaparecidos, Mirta Malena Haidar Camisi, Adriana Isabel Haidar Camisi, ambas desaparecidas el 27 de febrero de 1977 y Ricardo René Haidar Camisi, uno de los tres sobre vivientes de la masacre de Trelew, desaparecido entre noviembre y diciembre de 1982. Una ofrenda floral fue depositada en la escultura en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado a 43 años de haberse perpetrado el más nefasto de los golpes militares.





Aquellas ideas y luchas están vigentes

Soledad Martínez, compañera de Ricardo Haidar acompañada por dos de los hijos José y Marcos Haidar, comenzó diciendo: “Somos solo familiares descendientes de vecinos de esta ciudad, grandes militantes populares, revolucionarios, idealistas y luchadores, para nosotros han sido nuestros héroes de la resistencia por un proyecto de país con inclusión para todos”.

“Mi suegra, mi madre otras madres son antes de las Madres de Plaza de Mayo, porque ellas ya estaban acompañando a sus hijos a fines de los sesenta y principios de los setenta, Ricardo es sobreviviente de Trelew en el 72, estuvo preso a partir del 71 y la lucha para el al ser sobre viviente continuo en aquella lucha revolucionaria, federal, nacional, peronista y montonera, pido mil disculpas a aquellos que no piensan como pensaron nuestros familiares o seguimos nosotros pensando, pero es la forma de recordarlos”.

Prosiguió: “La historia de nuestro país se ha hecho así con caminos diversos, pero que en algunos puntos con tal de sacar el país adelante, nos terminamos uniendo para ir avanzado y caminando para un país mejor y creo que ahora estamos en una disyuntiva donde también tenemos que buscar un camino mejor. Aquellas ideas y aquellas luchas de los sesenta, de los setenta están bastante vigentes actualmente, las diferencias sociales, las marginalidades, la falta de trabajo, la exclusión, hace que cada vez los tengamos mas presente a nuestros queridos compañeros y familiares”.

“Una carta de mi suegra que tiene un sentido muy importante, por eso digo que es anterior a las Madres de Plaza de Mayo, eran las madres de nuestros compañeros revolucionarios, ella iba a Trelew a visitar a su hijo, a la cárcel de Santa Fe, luego Devoto, son las madres de antes del 73” manifestó Martínez antes de dar lectura a la carta escrita por Mercedes María Camisi de Haidar, cuando su hijo Ricardo cumpliría 41 años, que entre otras cosa expresa: “No pensé que todo lo que vos hacías, lo hiciste por los miles de hermanos que sufren las injusticias sociales, por los niños que carecen de casa y sufren hambre, para que todo el pueblo tenga sueldos que les alcance para vivir dignamente. Una vez te dije que Jesús al expulsar a los mercaderes del templo, no lo hizo de buenas maneras, sino a latigazos y a punta pies y esta lucha de ustedes tiene mucho de parecido. Yo se que la lucha será larga y difícil, pero al fin la victoria será de ustedes y el sacrificio de los miles de desaparecidos y muertos no será en vano, pese al enemigo listo para dar el zarpazo. ¿Que ha sido de vos?, ¿Que hicieron con vos los asesinos? No lo sé, pero yo seguiré pensando que estás vivo y listo para continuar la lucha hasta la Victoria final”.





Un espacio para recordar a los que se jugaron

El intendente municipal Daniel Martina comenzó a dando a conocer algunas actividades a concretarse en el ámbito municipal en los próximos días para seguir manifestando que “Me viene la memoria, y tengo sentimientos encontrados porque no estuve involucrado enseguida con el movimiento. Uno con 22 años en los pueblos estaba pensando en otra cosa, en el 77 y el 78 queríamos ganar y hemos ganado un campeonato de fútbol con el club Unión en los comienzo de la ceresina, muchos estaban entusiasmados con el mundial del 78, el tornado de Morteros que altero la zona en el 78, entonces estábamos en otra cosa, pero había un sector que estaba muy comprometido con gente de San Guillermo, si bien nos conocíamos, sabíamos que estaban haciendo uno y otro, pero acá la lucha no era como la familia Haidar y muchos más, no todos lo sienten de la misma manera a los desaparecidos”.

Más adelante dijo que están tratando de contactarse con otra familia que tiene un hijo desaparecido que no nació en San Guillermo, pero sus padres si lo eran, recordando que la familia Haidar eran habitantes de San Guillermo con muchos amigos. Este monumento lo hemos pensado para todos los desaparecidos, para todos aquellos que se han jugado, por eso “Nunca más”, por eso decimos que no hacemos una celebración de esto, sino que es recordarlo de la mejor manera y valorarlo. Ricardo y sus hermanas eran conocidos por la gente de su edad, ahora son conocidos por todos los habitantes de la ciudad de San Guillermo, mi afecto” concluyó manifestando el intendente.

La actuación del grupo musical “Polvillo”, el ballet municipal, “Renacer” y el cierre con “Sentir Sanguillermino” dieron el marco adecuado al homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado a 43 años de la instauración de la dictadura cívica - militar - eclesiástica.

