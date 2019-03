/ / / / Un fuerte temporal azotó Selva y provocó daños

El viento provocó la voladura de techos de una vivienda, de una estación de servicios y parte de una escuela. No hubo personas lesionadas

Un fuerte viento azotó la localidad de Selva (Sgo. del Estero) y provocó destrozos varios. En diálogo con Radio Belgrano, el Intendente Enrique Bertolino, comentó que alrededor de las 6,30 hs. hubo ráfagas muy importantes que provocaron, entre otros daños, la voladura de parte de un techo de una escuela, el cual había sido construído hace 6 meses atrás.





También se registró la voladura del techo de una vivienda, mientras que el techo de la playa de unaestación de servicio se partió en la mitad. Además un auto conducido por un policía de Selva, fue sacado de la ruta e impactó con un árbol, contó Bertolino.





Agregó que hubo caídas de árboles, daños en el tendido eléctrico y en el servicio de TV. cable. No obstante Bertolino destacó que no hubo personas lesionadas. La lluvia no fue relevante ya que llegó a los 20 mm.

Fuente: Radio Belgrano Suardi

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.