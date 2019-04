/ / / Cierre de campaña Unión por Morteros:Se necesitan gestión y trabajo para que vuelva el progreso

Germán Pratto y Sebastian Demarchi candidatos a intendente y vice intendente cerraron la campaña proselitista con el respaldo del actual Secretario de Comunicación y candidato a vice gobernador Manuel Calvo, los candidatos a legisladores Ramón Gillardi, Liliana Garraza y Alejandra Piasco, intendentes de la zona y dirigentes junto a un buen marco de ciudadanas y ciudadanos morterneses.

El encargado de abrir la lista de oradores fue el intendente de Brinkmann Gustavo Tévez quien hizo referencia a la importancia de que Morteros se sume a los pueblos del departamento que gestión en conjunto para que esta ciudad vuelva a subirse a la senda del progreso y al mismo tiempo convocó a todas y todos para que en estos últimos días, transmitan a sus vecinos la importancia de no perder esta oportunidad que todos tienen para volver al crecimiento.

Cerrando en respuesta a las agresiones en la campaña, dijo que el peronismo tiene la obligación de bajar los decibeles y recordó una frase de Evelina Feraudo, "Que hacemos con las piedras que nos ponen en el camino a los peronistas, hacemos una escalera para alcanzar más rápido los objetivos” y prosiguió, “Las piedras que nos ponen en el camino, se debe hacer la escalera para alcanzar el triunfo el día domingo”.

El candidato a viceintendente Sebastian Demarchi, agradeció el acompañamiento de Manuel Calvo, los intendentes, los candidatos a legisladores, todo el equipo de trabajo y sobre todo a la juventud peronista por el trabajo desarrollado y al mismo tiempo pido el acompañamiento para que Morteros vuelva a ser la capital del norte del departamento y al mismo tiempo se comprometió a llevar adelante un fuerte trabajo para que la ciudad vuelva a subir al camino al progreso.

El candidato a vice gobernador, Manuel Calvo, resalto la importancia de contar con Germán Pratto en la intendencia para que Morteros pueda acceder con más rapidez a la solución de los problemas que Morteros tiene y necesita gestionar para que vuelva a progresar, “porque el progreso no cansa” y al asegurar que el domingo la gente a la hora de elegir no va a desperdiciar la oportunidad de hacer que Morteros vuelva a ser la ciudad que crece con el acompañamiento del gobierno provincial.





En cada lugar una obra como testigo

Finalmente el candidato a intendente Germán Pratto después de realizar un repaso por cada una de las propuestas de gobierno, sostuvo que están desarrolladas desde el compromiso que tienen con la gente, “Cada vez que prometimos cumplimos, cada vez que nos comprometimos hicimos. Hay en cada barrio una obra testigo de nuestra gestión".

Más adelante aseguró que no se va a detener a hablar de la herencia son que se va a poner a trabajar de inmediato para recuperar el lugar perdido, producto de un gobierno municipal que no gestiona, que no trabaja. “Hay que empezar a trabajar de inmediato para volver a posicionar a Morteros desde la gestión” .

Por otra parte Pratto señaló que los opositores mienten en cada una de las viviendas que visitan, “Dicen que si yo gano voy a volver a la provincia, yo he hecho una autocrítica y me comprometo estar durante los próximos 4 años para llegar a la senda del progreso".

Aseguró la instalación de las luminarias Led se va a hacer en forma conjunta con la Cooperativa de Servicios y con los empleados de esta, aclarando que mienten cuando dicen que se va a romper la relación con la cooperativa. “Mienten cuando le dicen a los empleados municipales que corren riesgo sus fuentes de trabajo, cada vez que gobernamos respetamos la diversidad de opinión y necesitamos de todos ellos para que Morteros vuelva a progresar".

Finalmente dijo que ya le toco gobernar con Juan Schiaretti como gobernador, siendo la época de mayor progreso para Morteros, por eso "Junto con Juan vamos a hacer que Morteros se suba a la senda del progreso, que vuelvan las obras".





