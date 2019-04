/ / / Cómo se restauró la Rotania, la primera cosechadora automotriz del mundo que se fabricó en serie

En enero de este año y con motivo de su cumpleaños número 90, la empresa Claas sacó del galpón a la Rotania para cosechar trigo una vez más. Fue en una jornada a campo en Balcarce abierta a todo aquel público fierrero que se deleitó al verla trabajar como si los años no hubieran pasado. Se tragó 4500 kilos de trigo cuando fue diseñada para un cereal rendía poco más de mil kilos, un espectáculo digno de ver.

Eduardo Postacchini, una de las caras de la empresa Claas en la Argentina, estuvo muy metido en su restauración y contó cómo fue que tomaron esta decisión. “Cuando fui por primera vez a Sunchales (donde Claas tiene una sede y sitio en el que nació Don Alfredo Rotania) veo la máquina en la entrada exhibida en un playón con un cartelito que decía que era la primera cosechadora automotriz del mundo. No dejé de impresionarme, al ser yo hijo de contratista y haber estado toda la vida arriba de las máquinas”, recordó.





Un viaje a la historia de la cosecha. La primera cosechadora autopropulsada del mundo, inventada en Argentina, junto a la última tecnología disponible a nivel global. En Balcarce. #Rotania #Lexion





Luego llegaron todas las peripecias para ir consiguiendo los repuestos para semejante antigüedad. “La desarmamos toda, para ver cómo funcionaba -porque no había un plano ni nada- y luego la volvimos a ensamblar como era originalmente, respetando todo como era en su época”, dijo Eduardo.





En el proceso surgieron muchas anécdotas y de gente de que dio una mano para que la Rotania pueda volver a marchar. “Encontramos muchísimos faltantes e hicimos miles de kilómetros. Gente que nos decía que tenía un magneto de ese motor y nos lo regalaba, pero había que ir a buscarlo a lugares recónditos”.





Algo curioso fue encontrar la junta de tapa de cilindros, que les faltaba y terminaron descubriendo colgada de un clavo de galpón en un campo recóndito.





“La satisfacción que me queda es la de haber puesto en valor un adelanto fundamental del país. No me llevo nada, pero si la visión de que somos capaces de lograr grandes cosas”, finalizó.





