/ / / Freyre: Corina Fernandez expuso con la proyección de "No me mates"

La película “No me mates” que retrata la historia de Corina Fernandez, sobreviviente de femicidio fue proyectada y quien fue protagonista de este hecho real, brindo una charla para concientizar sobre el flagelo de la violencia de género. La actividad organizada por la Municipalidad de Freyre se llevó a cabo en el auditorio de la Cooperativa de Servicios Públicos.

“No me mates”, la historia de Corina Fernández, es un documental, ficción, dirigido por Gabriel Arbós, que no se detiene en el morbo de la paliza y el tiroteo, sino en cómo el sistema legal de seguridad y protección resultó ineficaz frente a un intento de femicidio más que anunciado.

Como todos los días, el 2 de agosto de 2010, Corina Fernández llevó a sus hijas de nueve y once años al colegio. Al dejarlas, su pareja, Javier Weber (disfrazado de anciano), le disparó seis tiros con un revólver calibre 32, en la calle y a plena luz del día.

Acertó tres tiros y erró los otros tres. Corina sobrevivió milagrosamente, aunque hasta el día de hoy lleva dos balas en un pulmón.

Un año antes, Corina y Javier eran a la vista de todos “una pareja normal de clase media-alta” que vivían juntos hacía 17 años. Precisamente un año antes de ser baleada, Corina había recibido una brutal paliza por parte de Javier.

A propósito de este hecho, intervino la Justicia que condenó a Weber a un año de prisión en suspenso, más una restricción de 500 metros a favor de Corina.

Durante todo ese año, Weber violó sistemáticamente esa orden, acosó e intimidó a Corina decenas de veces personalmente y por teléfono. Corina hizo 80 denuncias y no fue escuchada, hasta que Weber cumplió su amenaza, le disparó y recién entonces fue detenido y juzgado.

La película está estructurada en base a un reportaje a la víctima, en el que se intercalan escenas dramatizadas de la vida de Corina junto a Javier. Ana Celentano compone a la protagonista y Alejo García Pintos a su expareja, en tanto, Cintia Martin y Juan Pablo Burgos componen a los protagonistas cuando tenían 20 años, acompañados por una veintena de actores secundarios.

La película fue filmada en decorados reales (juzgados, colegio, casa, colectivo, calles, subte, etcétera), elementos que ayudan a entrar y salir de la ficción al documental todo el tiempo.





Ayuda a otras mujeres

A partir de su experiencia, Fernández comenzó a ayudar a otras mujeres y hombres, víctimas y victimarios de la violencia de género, a recuperarse de los traumas desde su fundación "Hay una salida".

"Tuve la oportunidad de contactar con otras víctimas y ahí me di cuenta que como dice el dicho: 'No hay mejor forma de curar las propias heridas que ocuparse de las ajenas'".

"Empecé a trabajar ayudando a mujeres que llegan a los refugios muy desvalidas porque hay una justicia que es muy lenta. Es muy difícil que los hombres terminen presos, porque tienen que llegar a hacer algo como lo que hizo el padre de mis hijas: intentar matar", asegura.

"Cuento mi historia porque sirve para otras mujeres. Como me pasó en la marcha que había mujeres que se me acercaban a hablar y me decían que estaban ahí, pero que en la casa las esperaba un violento", recuerda.

Para Fernández, "la mujer víctima es aquella que tiene la autoestima por el suelo, o sea que no va a hacer mucho, pero si lo hace es por los hijos".

"El mensaje es para todas las mujeres que están pasando hoy por esta situación y no se animan a salir adelante. Decirles que hay otra vida y que cualquier sacrificio vale la pena porque no hay nada peor que estar encerrada con un violento", concluye.





