/ / / Gustavo Sella: “Por los sueños que nos quedan por cumplir”

El actual Director de la Agencia de Seguridad Vial Provincial y primer candidato a concejal por el Frente Progresista Cívico y Social dialogó con el medio brindando algunos detalles sobre su candidatura próximo a las elecciones primarias que se llevarán a cabo el domingo 28.





¿Por qué decidiste volver a ocupar un lugar en la política local?

Fue a pedido de Leandro Gastaldi, que por inconvenientes personales decidió no volver a ser candidato a concejal. La localidad me tira, vivir en la casa de uno nos gusta a todos y el desafío de lograr ser el Director de la Agencia de Seguridad Vial y poder terminar el mandato que va a ser este año fue un lindo desafío.Sigo trabajando pero ya mirando la nueva posibilidad para estar volviendo a la política local.





¿Cómo se conformó la lista de candidatos del Frente?

La lista se conformó teniendo en cuenta las elecciones de hace dos años atrás, donde Ruth Gilliard, por el cupo femenino, pasa a formar parte del concejo, entonces como Leandro Gastaldi no iba a formar parte de la lista, la elijo a ella para que pueda continuar y ser la segunda candidata; Luciana Curvino, trabajó en la Casita del Niño Creciendo y la conozco desde cuando era presidente comunal; Yamila Rubiolo venía asesorando en el concejo, es abogada, una chica joven, necesitamos también la participación y la mirada de gente joven y formada; Iván Valdemarín, que es actual empleado lácteo, en mantenimiento y vive en barrio San Miguel y Belkis Giacomelli que es una líder en lo que es el Concejo del Adulto Mayor, trabajó con el tema de los carnavales y tareas de contención con la gente.

Todos formamos parte de un equipo donde tratamos de abarcar muchas miradas, la juventud, los adultos mayores, diagramación urbanística junto con lo que he aprendido humildemente en todos estos años de política para poner una oferta interesante a la comunidad.





¿Qué expectativas y que aportes te gustaría hacer desde el concejo?

Una cosa que me gustaría es ayudar a implementar el tema de la contención infantil como en la guardería maternal trabajando en red con la Casita del Niño, con Manto Blanco y con el Eempa que posee adultos que van a estudiar y no tienen donde dejar sus hijos. Tratar de instrumentar algo, una contención en lo público que sirva para niños y niñas entre los 45 días y los 3 años y para edades superiores en caso de que los padres tengan que trabajar o estudiar.

Y lo otro es tratar de incentivar a la juventud para que participe, para formarlos políticamente, pero no por una cuestión de camisetas partidarias sino para explicarles que es una elección, como se trabaja, que es ser candidato, como se eligen las propuestas para ponerlas en la agenda, entre otros aprendizajes.





Estuvieron visitando distintas instituciones: ¿Cuál fue el objetivo de esas visitas?

Si bien tenemos una mirada constante de las cosas que pasan en la comunidad, el objetivo fue conocer en detalle las necesidades y lo que está pasando. Seguimos visitando e interiorizándonos sobre las necesidades de las instituciones.

En algunos lugares hay cosas de solución fácil que se van haciendo en el transcurso y otras cosas quedan en la agenda para mirarlas a futuro, que son más difíciles, pero por sobre todas las cosas el intercambio con la parte social y ese entramado, esa red que tiene nuestra comunidad muy importante que no se soluciona solo con un iluminado que se postule, sino con un grupo de gente que trabaje a la par en cada institución.





¿Te interesaría volver a la intendencia? ¿Es algo que proyectás en un futuro no muy lejano?

Lo pienso a futuro, lo tengo como una posibilidad más, no me apuro en la definición de serlo o no, sé que se puede llegar a dar,el tiempo y el destino dirán, como soy creyente Dios también dirá si tiene que ser, si se tiene que volver a dar.





¿Te plantearon el tema de la contaminación por los silos de acopio?

Además de que me lo plantearon lo estoy conociendo y es una tarea que debemos empezar a plantearla entre todos, no se puede más estar divididos en el reclamo.

No nos sirve como comunidad estar vendiendo que Suardi es tóxico, que Suardi es todo lo malo, porque por ahí es cierto que es incómodo para los vecinos y se los tiene que entender, pero también hay que entender a los vecinos que trabajan en el lugar y están preocupados por si se va la planta de la comunidad. También hay una empresa que está dando trabajo y que podría irse a otro lugar donde haya infraestructura y no tenga problema.

Todos piensan en la reinstalación, pero la reinstalación tiene que ser dentro de la comunidad, si se va de la comunidad es otra fuga de una industria y después como siempre digo hay gente que está preocupada por la situación y otros que lo hacen para instigar sobre lo mismo que serían los mismos que después saldrían a criticar si no hay fuente laboral.

Yo trato de ser reflexivo en esto para que la gente que lea este reportaje piense y no es que quiero que piense en favor de lo que digo, sino que tengamos cuidado en no embarcarnos, porque a veces la angustia hace que miremos dentro de un ángulo y nos estamos perdiendo todo lo que hay fuera y tenemos una comunidad que tiene muchos logros también.





¿Hay algún avance en lo que respecta a los basurales a cielo abierto?

Justamente esta semana puse a disposición de nuestro intendente un predio que tenemos a la entrada de Colonia Santa Emilia de casi 4 ha donde había una fosa, donde fuimos y van a enterrar residuos para empezar a solucionar el basural actual, para calmar también esa molestia que está en ese lugar para toda la comunidad.También queremos comenzar a trabajar con las escuelas, con los distintos clasificadores de residuos y toda la comunidad tenemos que abocarnos, cada uno desde su lugar, desde su casa a cambiar la cultura de cómo tiramos la basura.

Para cerrar, Gustavo Sella se dirigió a la comunidad diciendo que “estamos en esto porque tenemos sueños por cumplir y por eso nuestro eslogan, tenemos cosas que todavía faltan por venir, falta que se realicen, que se alineen los planetas, agua potable, son obras y tareas muy difíciles para un estado local y para eso se requieren cuestiones que se den. Es el caso del agua que Santa Fe tuvo que hacer un convenio con Córdoba, porque a Córdoba en su capital le faltaba agua, entonces tienen que traerla del Río Paraná, una mega obra que permitirá que el acueducto que pase por San Francisco y tenga derivación hacia Morteros haga que dos pueblos como lo son Suardi y San Guillermo puedan conectarse y solucionar un problema de vieja data.

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.