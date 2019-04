/ / / Inauguraron la línea eléctrica San Guillermo – Suardi

En el mismo acto inauguraron viviendas, entregaron escrituras y habilitaron la primera etapa de Bv. Santiago del Estero

El gobernador Miguel Lifschitz inauguró la nueva línea aérea de media tensión 33 kV San Guillermo – Suardi que demandó una inversión de 40 millones de pesos y beneficiará a más de 3500 usuarios a través de un acto en cuyo transcurso además inauguraron la primera etapa de pavimentación de Bv. Santiago del Estero y entregaron las llaves de cinco nuevas viviendas y escrituras

El intendente Hugo Boscarol tras hacer entrega de la llave de la ciudad al mandatario provincial, dijo que es un halago recibirlo en Suardi, “declarada ciudad gracias a Ud, es un orgullo de todos los suardenses recibirlo”

Prosiguió diciendo que familias reciben su escritura, “un orgullo poder tener los papeles de ese trabajo para poder decir esto es para mi familia”.

“Creo que hay mucho para decir, pero lo más importante es agradecer a nuestro gobierno por todo lo que ha hecho, lo que está a la vista, está demostrado el trabajo que venimos haciendo en equipo en nuestra ciudad. No hay palabras para agradecer al gobernador por el avance que vivimos los suardenses, el cambio que ha hecho nuestro pequeño pueblo, hoy ciudad, es gracias a la provincia, gracias a ese equipo que trabaja en conjunto, los concejales, la administración que me acompaña para llevar adelante una ciudad que no queremos que se detenga, estamos trabajando, pensando en el futuro a 25 a 30 años, no importa lo que digan, si me importa lo que decimos y hacemos, por eso la mirada del objetivo de nuestra ciudad es el futuro”. Señaló Boscarol

Por otra parte dijo que falta mucho por hacer, pero la inauguración de la línea 33 Kw, una obra que hace muchos años era pedida por el pueblo, “yo como productor agropecuario también, por eso quise estar acá al frente de un gobierno para hacer esta obra”

El boulevard Santiago del Estero, se enmarca como continuidad y cierre de un circuito vial de todas las calles transversales, que se desarrollan de sur a norte, dando una fluidez vehicular al tránsito que accede por la parte norte de la localidad, destacándose que el lugar es el constante crecimiento habitacional, sobre todo la existencia en el sector de un nuevo conjunto de viviendas, destacaron desde el área de prensa, mientras que intendente consideró una calle muy complicada por su extensión y el crecimiento de la ciudad hacia el norte, pero “hoy los frentistas tienen la primera etapa para poder circular sin costo, gracias al aporte de la provincia”.





Fortalecer la potencialidad

“Hoy estamos inaugurando una línea de media tensión que viene de San Guillermo hasta Suardi para mejorar el servicio eléctrico en esta ciudad. Estamos haciendo obras de energía en todo el territorio provincial”, aseguró Lifschitz.

“Hay un indicador para medir la calidad de la prestación del servicio de una compañía distribuidora como nuestra Empresa Provincial de la Energía (EPE), que es la cantidad de horas que duran los cortes de interrupción del servicio que se producen por diversas causas cada 100 mil habitantes. En el país, la mayoría de las empresas tiene un promedio de corte aproximado de 20 horas. Los países desarrollados están en un promedio de entre 3 y 4 horas. La EPE, en las grandes ciudades, tiene un promedio de entre 3 y 4 horas; en el conjunto de la provincia, teniendo en cuenta que todavía tenemos líneas muy antiguas, tiene un promedio de entre 9 y 10 horas”.

“Nuestra empresa es una de las de mejor calidad de servicio, comparándonos incluso con firmas privadas. Esta es la empresa que sigue invirtiendo permanentemente para generar mejores oportunidades para el desarrollo económico de los pueblos del interior”.

“Además, hoy estamos entregando viviendas. Las viviendas son unas de las acciones de mayor impacto social de las que estamos haciendo porque resuelven un problema fundamental de las familias”, aseguró el gobernador.

“También estamos inaugurando esta calle, una obra que tienen un gran impacto en la ciudad porque cambia totalmente la vida de toda la ciudad”.

“Todas las acciones de nuestros gobiernos están enfocadas en el interior de nuestra provincia, en los pueblos más pequeños, donde hay pocos habitantes en relación con las grandes ciudades pero donde hay mucha potencialidad de progreso y desarrollo y santafesinos que tienen los mismos derechos que los que viven en Santa Fe y Rosario”.

Tras la firma entre el Gobernador y el Intendente de un acta acuerdo para la realización de la Remodelación Integral Av. Santiago del Estero en su segunda 2da . Etapa, procedieron al encendido de las luminarias y al corte de cintas

Por último, Lifschitz entregó las llaves de cinco viviendas ejecutadas bajo el programa provincial Lote Propio; y las escrituras de sus casa a 8 familias de Suardi, en el marco del programa de escrituración de Vivienda Fonavi.





