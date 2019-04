/ / / Morteros: "La gente elige dos modelos entre el progreso y el estancamiento"

“El próximo domingo la gente elige entre dos modelos bien diferenciados” destacó el candidato a intendente por Unión por Morteros" dijo el candidato a intendente Germán Pratto

El último domingo cerraron la gira por los barrios en plaza Urquiza y esta noche en Club San Jorge cierran la campaña

“El nuestro con mucha intensidad de trabajo dedicados las 24 horas del día, los 365 días del año a proyectar, planificar, gestionar y hacer un municipio activo y presente, frente a un modelo que propone la otra parte que es esperar que todo llegue de afuera, mientras ellos se siguen dedicando a su actividad particular que como resultado es lo que ocurrió en este último tiempo que nada llegue”.

Por otra parte puntualizó que lo único que concretó el actual gobierno municipal son los programas desarrollados por el gobierno provincial y en plena campaña están volviendo a poner en marcha los programas de la pesada herencia como el plan habitacional 48 Sueños, la tarjeta + 65, “mientras ellos empiezan a poner en marcha los programas que implementamos en gestiones anteriores, nosotros apostamos a mucho más. Por eso el domingo la gente el domingo elige entre el progreso que proponemos nosotros y el conservar lo que también hicimos nosotros que proponen ellos”.

Por otra Pratto consideró que la comunidad tiene que evaluar la oportunidad de volver a gestionar con el gobernador Juan Schiaretti, como lo hicieran en el periodo 2007 – 2011, “fue justamente la mejor gestión, cuando nos toco inaugurar muchas obras en conjunto como la terapia intensiva, la iluminación del acceso sur, el hogar de día, el jardín Zuelma Lackovick entre otras, abrir la oficina de violencia, la de adicciones, la atención a la discapacidad, además de la puesta en marcha del área de oncología en el hospital, comenzar el proyecto de iluminación del acceso Este, las intervenciones en el ferrocarril, todo fue producto de dos dirigentes como el gobernador y yo que interpretamos de modo similar la necesidad de soñar, proyectar, gestionar y cumplir. Tanto para el gobernador como para mí, la palabra empeñada tiene un valor inconmensurable, he dado muestra de tener un trato personal con el gobernador y saber que a la hora de gestionar se debe comprometer para hacer las cosas junto con el gobierno”





Los desafíos hacia adelante

Así mismo puntualizó y remarcó que los desafíos que se tienen para adelante son importantes que tienen que ver con la gasificación de toda la ciudad, la iluminación del acceso norte, el asfaltado de 100 cuadras en las calles de la ciudad “para equilibrar la desproporción entre calles con cordón cuneta y calles pavimentada que al ser mayor la proporción de calles con ripio, se producen pozos en el centro donde cada vez que llueve se llena de tierra con las consecuentes molestias para las mujeres en el mantenimiento de la limpieza, por eso proponemos pavimentar, obra que la llevaremos a cabo en conjunto con la provincia”

Así mismo se refirió a las intervenciones en salud, que no solo serán un aporte a la salud pública, sino que también abarcará a quienes cuentan con obra social o mutual a partir de una propuesta pública – privada con la creación de neonatología y el centro de rehabilitación neurológica de alta complejidad.

Aseguró Pratto que cada propuesta está concebida sabiendo que “las podemos cumplir, trabajando con el gobierno de la provincia en el marco de políticas que ya están consensuadas, donde al igual que el gobernador no nos quejamos de la crisis generada por el gobierno de Cambiemos al que pertenece el gobierno muncipal e intenta despegarse. Nosotros tenemos una forma de gobernar, de planificar similar al gobernador, eso va a hacer que a Morteros vuelva el progreso desde la obra pública”.

Por otra parte apunto que junto al gobierno provincial en su gestión pusieron en marcha el Parque Industrial en el sur de la ciudad, existiendo el compromiso de trabajar en conjunto para dotarlo de la infraestructura que necesita, “Trabajaremos para que lleguen las empresas a Morteros, porque están dadas todas las condiciones, estamos en medio de una zona productora de insumos para agroalimentos y además potenciar las otras ramas que son fruto de la capacitación, tenemos un instituto terciario universitario, si lo complementamos con la educación de nivel superior a través de la Universidad de Villa María con quien ya tenemos los contactos y si además le damos a los hijos de Morteros que van a estudiar a Córdoba, alojamiento en un albergue municipal, vamos a tener la mano obra necesaria para que se radiquen otro tipo de industrias, por eso en la agenda del intendente tiene que estar la búsqueda de empresas para que se radiquen en Morteros para que generen más puestos de trabajo”

La propuesta de rebaja en un 30 % las tasas municipales y la eximición a los jubilados es un aporte desde el municipio para reactivar la actividad comercial, “porque estamos convencidos que el municipio no puede ser expectador, tiene que intervenir para todos los sectores tengan movilidad para generar trabajo, articulando con los programas provinciales de fomento del empleo tanto para los jóvenes, como para quienes perdieron su trabajo. No es digno que la gente tenga que vivir de ayudas, nosotros lamentamos que el gobierno municipal haya permanecido como un mero espectador frente a la situación de crisis, donde hay gente que hace ocho meses que le cortaron la luz, y ahora haya salido a repartir dinero para atender necesidades a cambio de la buena voluntad para el próximo domingo, entonces le digo a la gente que no deje que compren su dignidad, porque pasada las elecciones van a volver a la misma senda que es dar vuelta la cara como lo hizo en estos tres años, no solo a quienes no tienen trabajo, sino que también le dio vuelta la cara a la obra pública, al bacheo, al mantenimiento de calles, con el comercio y la industria y de pronto parece que se sensibilizo con los problemas que hoy tiene nuestra ciudad que son los mismos que se vienen profundizando en los últimos años.





Todo fue hecho por la provincia

Más adelante Germán Pratto sostuvo que la única obra pública que tiene para mostrar Bría, es la realizada a través de programas provinciales, como las aulas en las escuelas, el mantenimiento de edificios escolares, el bacheo donde la provincia el adelantó 8 millones de pesos. “Todo lo hicieron con fondos provinciales, mienten cuando dicen que la provincia los margina, recibieron los mismos programas que municipios vecinos, solo que ellos destinaron todo al canal Brasil, esto es consecuencia de la improvisación, la falta de proyectos y gestión, una obra que se debería haber hecho en un año, le demanda más de tres años para terminarla Producto de la falta de planificación, el error de cálculos, gastaron los fondos de tres años, cuando se podría haber a un costo mucho menor. Nuestras propuestas están planificados con un proyecto en que sabemos cómo hacerlo.”

Al comparar el programa que propone Cambiemos, dijo que siente que no tienen propuestas, “armar frases hechas desde el marketing, y su campaña la basaron en un trabajo puerta a puerta, casa por casa difamando, criticando a nuestros candidatos y especialmente a mí, no hubo propuesta, sino que hubo una generación de miedo difamando”.

“El domingo la gente vota dos modos de ver la política, en nuestra caso, interpretamos que la solución de los problemas de la ciudad se logran con un municipio presente, con un intendente que sea una suerte de gerente, que gestione, conduzca, que se dedique al municipio el 100 % del tiempo trayendo soluciones desde el gobierno provincial o con recurso propios. El otro espacio es una copia del gobierno nacional, espera que las soluciones vengan solas, del mismo modo que no llegaron las inversiones a nivel nacional, no llegaron las obras a Morteros, no llegaron las 90 viviendas, no llego el programa hábitat, solo se concreto lo que llego del gobierno provincial y no hubo soluciones generadas con recursos propios desde el ahorro como planteamos nosotros con el cordón cuneta o el cambio de la luminaria por Led, solventado con el ahorro en el consumo”

“La gente elige el domingo entre dos modelos, un modelo de gestión, de mucha intensidad en el trabajo, en la programación, planificación, proyección, gestiones ante los distintos gobiernos y de poner la estructura municipal en las obras que necesita la ciudad y el otro modelo que tiene que ver con la tercerización, con esperar que vengan las soluciones de afuera”

Lo demuestran con sus acciones, donde más allá de los cuestionamientos lo único que están haciendo son nuestros programas, el plan 114 viviendas, están poniendo en marcha el plan 48 sueños, concebido en nuestro gobierno, la tarjeta +65 que también la discontinuaron y en plena campaña la vuelven a promocionar. La compra de maquinarias y equipamiento que se hizo a crédito porque recibieron un municipio desendeudado, lo que les permitió el financiamiento, todo lo que hicieron fue producto de la herencia que critican. Los hechos demuestran que mintieron porque para captar votos tienen que volver a poner en marcha nuestros programas porque no generaron nada. Ellos gobiernan con nuestros programas, nosotros vamos por más. Dos modelos bien diferenciados que la gente tiene para elegir el domingo.





