/ / / Repudian la visita de Macri para reabrir un Molino que no paga salarios en Morteros

Lucas Zurita Secretario General UOMA Morteros Ante el anuncio de la visita de Mauricio Macri para reinaugurar el Molino Harinero Boero, desde el Unión Obrera Molinera Argentina (Uoma) repudian el hecho y piden al presidente de la Nación que no avale la desidia empresarial y cuestionan a las autoridades municipales que se prestan para a las maniobras empresarias. Al respecto el Secretario General de Uoma seccional Morteros, Lucas Zurita, dijo: “es una barbaridad esto, cuando hace 13 meses que estamos luchando para recuperar lo que estas empresas nos quieren quitar, nuestra fuente de trabajo y derechos adquiridos. Ahora quieren reinaugurar con otro nombre para no reconocernos nada”.

Por otra parte Zurita adelantó que se manifestaran y se movilizaran contra esto, porque “Lo que más indigna es que el municipio este avalando la maniobra de dos empresarios, conociendo que los registros que tiene el municipio siguen estando a nombre de Ernesto C. Boero. Además el municipio sabe que hace más de un año que venimos resistiendo y soportando muchas cosas, entre ellas una imputación por nuestra lucha por recuperar lo que es nuestro. Me da mucha tristeza que los poderosos siempre hagan lo que quieran y sean apoyados sin importar los daños morales y sociales que ocasionan”

Por otra parte dijo el dirigente gremial que lo están difamando que “Yo estoy arreglado para perjudicar a los compañeros. Jamás haría algo así porque fui criado para respetar y cuidar al otro. Con los compañeros pasamos lindos y malos momentos dentro de la empresa durante 18 años, es parte de mi vida por lo nunca podrán doblegarme como están diciendo. No dejare de luchar hasta el final”, aclaró Lucas Zurita





Comunicado de Unión Obrera Molinera Argentina

Ante la visita del Presidente Macri al Molino Boero

Ante el anuncio de la visita del Presidente de la Nación, Mauricio Macri a la ciudad de Morteros, en la que participaría de un acto público en la reapertura del Molino “Ernesto C. Boero S.A.” la organización sindical manifiesta su repudio ante el intento de utilizar la angustia de los trabajadores que, ante la falta de trabajo e inactividad del establecimiento, fueron obligados a firmar un acuerdo de pago por diferencia de haberes y de derechos indemnizatorios en un plazo de 24 meses a cambio de la continuidad de sus puestos de trabajo por la firma “El Manglar SA” a la que se arrendó el molino harinero.

En tal sentido, no se honró el acuerdo; nadie cobró un peso y se han amedrentado a todos los trabajadores que se cobijaron en la representación sindical; a los representantes de los trabajadores no se los reintegró en sus puestos de trabajo y desde hace un reconocimiento de los derechos violentados.

¿Qué se pretende festejar? ¿Qué motiva acompañar una reapertura teñida de frustración de derechos y antisindicalidad? No encontramos explicación y la frustración y el desaliento que invaden a trabajadores y representantes que hace más de un año y medio intentan sobrevivir es mayúscula.

Por todo ello, la Unión Obrera Molinera Argentina reitera su reclamo a los directivos de Ernesto C. Boero SA y del Manglar SA a honrar los compromisos asumidos y la ley laboral y solicita al Sr Presidente de la Nación que no avale con su presencia, una muestra del desinterés y la desidia empresaria por la vida y los derechos de los trabajadores. Si así no lo hiciera reciba Ud, nuestro más energico rechazo y el reclamo unánime de la comunidad de Morteros que han acompañado la larga y solitaria lucha de 47 trabajadores sin encontrar respuesta a tanta injusticia.

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.