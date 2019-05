/ / Avanza en el Gobierno la idea de prescindir de playeros para cargar combustible

La Secretaría de Energía, a cargo de Gustavo Lopetegui, es la encargada de elaborar un protocolo de seguridad para ponerlo en funcionamiento. La Secretaría de Energía, a cargo de Gustavo Lopetegui, es la encargada de elaborar un protocolo de seguridad para ponerlo en funcionamiento.





La Secretaría de Energía, a cargo de Gustavo Lopetegui, es la encargada de elaborar un protocolo de seguridad para ponerlo en funcionamiento.





La información fue revelada por el sitio especializado Surtidores, el cual afirma que “algunas petroleras” le confirmaron la existencia del proyecto.





El gerente de la Confederación del Comercio de los Hidrocarburos, Guillermo Lego, también alertó sobre esta chance, pero aclaró que de movida, se trataría de una aplicación “voluntaria”.





“Se estaría avanzando desde la cartera energética en la implementación de un protocolo para la puesta en marcha de manera voluntaria de parte de cada estacionero que desee hacerlo, de la modalidad de autoservicio”, señaló Lego.





El ejecutivo dijo desconocer los detalles del plan del Gobierno, pero aguarda por un llamado de la Secretaría de Energía “en estos días” para comunicárselo.





Las compañías petroleras creen que el autoservicio, un sistema que existe en algunos países desarrollados, permitiría a los usuarios un importante ahorro de tiempo, sobre todo si a la sistema de carga se le agrega la posibilidad del pago electrónico.





A pesar de que no en principio la implementación no sería obligatoria, no obstante lo cual en los gremios causa estupor la idea de que se pierdan empleos en el sector o que los playeros sean reacomodados en otras funciones.

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.

Noticias relacionadas