/ / / Buscan llegar a 100.000 mediciones de presión arterial en una campaña de concientización

· Durante mayo, está llevándose adelante una nueva edición de la campaña 'Conoce y Controla tu Presión Arterial', impulsada por la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA) y con el auspicio del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación.





· Mediante gazebos o pequeñas estructuras desmontables instaladas a la salida de hospitales o centros de salud y otros sitios estratégicos, se invita a la población a que en forma voluntaria y totalmente gratuita se mida la presión arterial y reciba material informativo y consejos saludables.





· La hipertensión arterial es la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo y es el primer factor de riesgo de infarto y accidente cerebrovascular (ACV).





Buenos Aires, 16 de mayo de 2019 – Durante todo el mes de mayo, está llevándose adelante una nueva edición de la campaña de concientización ‘Conoce y Controla tu Presión Arterial’, impulsada por la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA) y con el auspicio del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. En la edición de 2017 se relevaron 33.227 personas mayores de 18 años, en 2018 la cifra trepó hasta los 68.633, mientras que el objetivo de las autoridades de la SAHA para este año es alcanzar los 100.000 participantes.





La campaña consiste en la realización de controles voluntarios de presión arterial en personas de todas las provincias. Con la utilización de gazebos o pequeñas estructuras desmontables a la salida de hospitales o centros de salud y otros lugares estratégicos, a los que se suman en la Ciudad de Buenos Aires las Estaciones Saludables del Gobierno de la Ciudad, se invita a la población a que en forma voluntaria y totalmente gratuita se mida la presión arterial y reciba material informativo y consejos saludables. Este año habrá mediciones además en la red de farmacias de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), en 6 escuelas de enfermería y en 2 empresas privadas (Shell y Exxon), estas últimas le medirán la presión a todo su personal. También lo hará, como en ediciones anteriores, Diagnóstico Maipú, que no solo apoya la iniciativa sino que comparte con sus pacientes folletería con las 10 recomendaciones de la SAHA para cuidar la presión arterial.





Para la toma de la presión se utilizarán equipos digitales validados. Existen otros tipos de medidores, como los de mercurio, que desde hace años están prohibidos para su uso, y los tradicionales (aneroides), que deben ser calibrados periódicamente, situación que no suele ocurrir. Por este motivo, la recomendación general es que se utilicen únicamente los digitales.





En la campaña, las mediciones serán realizadas por personal capacitado, como enfermeras, técnicos, asistentes o médicos, para asegurarse que se lleven adelante correctamente, los resultados sean interpretados con precisión y se les brinden las mejores recomendaciones posibles a los participantes.





“Este año, nos propusimos el ambicioso objetivo de llegar a 100.000 personas, ya que estamos convencidos de que conocer que se padece esta enfermedad, que es potencialmente mortal y discapacitante, es el primer paso hacia un adecuado control y, consecuentemente, a un mejor cuidado de la salud. Con información confiable y mediciones bien realizadas, buscamos que más personas sepan si padecen o no hipertensión. En caso afirmativo, les recomendamos enfáticamente la visita inmediata a un especialista para comenzar con el abordaje lo antes posible. Por el contrario, si su presión es normal, los invitamos a que sugieran a su entorno que se mida la presión y les explicamos las medidas que pueden tomar para prevenir la enfermedad”, detalló el Dr. Marcos Marín, médico cardiólogo especialista en Hipertensión Arterial y Coordinador de la Campaña ‘Conoce y Controla tu Presión Arterial 2019’ de la SAHA.





Si bien en ocasiones no se la controla o no se le da la importancia que merece, la hipertensión arterial es una enfermedad que representa la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo y es el principal factor de riesgo de infarto y accidente cerebro vascular (ACV).





“La falta de control puede estar asociada a que no suele presentar síntomas, por lo que muchos hipertensos no conocen su condición, y a la falta de adherencia a los tratamientos, que no solo consisten en mejoras en la alimentación y en la actividad física, sino que -en la mayoría de los casos- suelen requerir la administración de uno, dos y hasta tres medicamentos simultáneamente. Ediciones anteriores de este relevamiento mostraron también una inadecuada adherencia a los tratamientos por parte de aquellos que sí conocían su condición de hipertensos”, afirmó la Dra. Irene Ennis, Presidenta de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial.





