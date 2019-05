/ / Candidato a vice gobernador Manuel Calvo: Convertir a Córdoba en el faro que ilumine a Argentina

Sebastián Demarchi, Gustavo Tévez, Manuel Calvo,Germán Pratto, Augusto Pastore y Celia Giorgis

“Córdoba es una de las provincias que tiene menor presión fiscal, hemos cumplido cada uno de los pasos establecidos en el consenso fiscal, el promedio en ingresos brutos está por debajo de la media nacional”, comenzó expresando el candidato a vice gobernador por Hacemos por Córdoba, Manuel Calvo al visitar la ciudad de Morteros, tras haber estado en San Francisco y Brinkmann.

Manuel Calvo acompañado por el legislador Germán Pratto, intendentes de la zona que se postulan por la reelección y el concejal Sebastián Demarchi, prosiguió resaltando: “Nuestra ocupación esta en administrar el gobierno manteniendo superávit para garantizar las acciones y las obras de infraestructura para generar empleo, acompañar los programas sociales que tiene la provincia para las familias en la cual la macro economía de la Argentina no acompaña”.

“Tenemos muchas propuestas que tienen que ver con inclusión, en generación de trabajo avanzando con 60 nuevos parque industriales para generar 20 mil puestos de empleo, avanzar con 25 mil viviendas, avanzar con la conectividad para llegar con la fibra óptica garantizando igualdad de condiciones a todos los habitantes de la provincia, llegar con el gas a la hornalla de cada uno de los vecinos, eso es más trabajo en cada pueblo, seguir con las obras de infraestructura, agregar valor humano, llegar con mayor productividad y estar en toda la provincia ese es nuestro mayor compromiso para los próximos cuatro años”.





Los agravios son por falta de propuestas

Al consultarle acerca de las denuncias que viene realizando sobre narcotráfico Elisa Carrió en cada lugar que aterriza, Manuel Calvo dijo: “Nosotros hablamos poco y hacemos mucho, no vamos a entrar en ninguno de los agravios recibidos de las otras fuerzas políticas, no vamos a entrar en ninguna polémica, quien lo dice tendrá sus motivos para hacerlo, pero no vamos a contestar, ni valorar esas palabras vertidas en nuestra provincia en estos últimos días. Cuando no hay propuestas, quizás la mejor propuesta es un gran agravio o una persecución, nosotros no vamos a valorar eso, si proponemos, si queremos contar lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer en los próximos años”.

“Este tipo de aseveraciones por parte de la oposición vienen a traer una zozobra sobre temas que generan mucha dificultad, este gobierno ha demostrado siempre la fortaleza en lo que tiene que ver en la responsabilidad del gobierno provincial al lado de la gente dando lucha a este tipo de acciones, pero en campaña se dicen un montón de cosas, veremos después del domingo 12 cuales son las aseveraciones que quedan sobre la mesa”.

En relación al cuestionamiento realizado a la boleta única por parte de algunos sectores de la oposición, manifestó que “Creemos que la boleta única ha sido exitosa desde el 2011, mostro resultados muy claros, muchas provincias empezaron a copiar el modelo de boleta única, la realidad es que en todo el mundo están yendo hacia la boleta única de sufragio, nosotros creemos que es más una chicana electoral, que tiene que ver con no mostrar propuestas y para no hablar de los verdaderos problemas y de las soluciones que proponen”.





Un gobierno para todos

“Juan Schiaretti es el primer gobernador en la provincia que en sus dos periodos recorrió los 427 municipios y comunas que tiene la provincia, en cada lugar se encuentra un testimonio del gobierno provincial sin importar al partido político que le toque gobernar, siempre desde la provincia se gobierna para la gente que está en el lugar, siempre estamos al lado de la gente y llegando con cada acción a cada lugar y en el caso de Morteros vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo y Germán Pratto va a seguir siendo parte de nuestro equipo, nos va a seguir acompañando en el próximo gobierno motorizando las acciones para Morteros y Sebastián Demarchi va a estar al frente de lo que van a ser nuestras acciones en esta ciudad, vamos a trabajar codo a codo no solo con la dirigencia local de Hacemos por Córdoba, sino también con el gobierno local, como lo hemos hecho siempre”.

El mejoramiento de la red vial en la zona rural es otro de los temas consultados al candidato a vice gobernador Manuel Calvo, señalando que conformaron un consorcio caminero único para la pavimentación de los caminos de la red secundaria y terciaria, “la primera experiencia se hizo en la zona de Coronel Baigorria hacia el paraje Río Seco una zona tambera del sur provincial, en esta región estamos trabajando para pavimentar el acceso a San Pedro. Es una gestión que estamos llevando adelante que no existe otra experiencia en Argentina que nos va ayudar para avanzar en épocas tan difíciles para empezar con la pavimentación de los caminos rurales”.





Apoyo a la lechería

“Nos genera una gran preocupación la situación de la lechería, esto tiene que ver con políticas de orden nacional con varias décadas sin encontrar una salida que cada día se genera mayor cierre de tambos y también de industrias lácteas. El gobierno provincial puede avanzar con las herramientas para que los trabajadores de esas industrias tengan una oportunidad, como se hizo en Brinkmann. Nuestra tarea es facilitar las distintas acciones que nos permitan estar acompañando el desarrollo productivo al lado de la gente en estas épocas difíciles para que Córdoba siga siendo el faro productivo de la Argentina”.

“El haber llevado adelante en estos cuatro años la obra de gas natural, fibra óptica, estamos avanzando con cloacas, canalización, agua potable y haber trabajado sobre esta infraestructura a lo largo de estos años nos va a permitir en los próximos cuatro años dar el despegue que necesitamos para poder seguir avanzando en nuestra provincia”.

Finalmente Manuel Calvo dejó su mensaje a la comunidad expresando: “Pedir que el próximo domingo voten por Cordoba, para que sigamos haciendo en nuestra provincia y sigamos construyendo el progreso como lo hemos hecho en estos años y de la mano de Juan Schiaretti los próximos cuatro años van a ser los mejores con muchas obras y acciones para llevar la provincia por el rumbo de la producción, por el rumbo del progreso y que esta Córdoba que se caracteriza por tener un gobierno innovador que lleva adelante distintas acciones y realizaciones se convierta en el faro que ilumina a la Argentina”.

