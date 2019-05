/ / / Colonia Vignaud: Este domingo peregrinan al Santuario de María Auxiliadora

Los devotos de María Auxiliadora peregrinaran este domingo 19 hacia el Santuario ubicado en la Basílica Sagrado Corazón de Jesús para participar de la celebración de las misas desde las 4 y la tradicional procesión al parque Don Bosco donde se encuentra el monumento a la patrona del agro argentino a 70 años de su declaración.

Padre Edgardo Zenclusen

El programa general de la 76° Peregrinación al Santuario de María Auxiliadora comenzará con la misa de la aurora a las 4 de la madrugada destinada a los jóvenes acompañada por el Grupo Coral de Paraná “Los Peregrinos de Dios”, para proseguir con misas a las 5,30; 7 y 8,30. A las 10 se celebra la misa central presidida por el padre inspector de la obra salesiana, Pbro Héctor Romero

A las 11 se realiza la tradicional procesión desde la explanada de la Basílica Sagrado Corazón de Jesús hasta el Parque Don Bosco con la participación de más de 500 caballos y jinetes de agrupaciones gauchas de las provincias de Santiago del Estero, Santa Fe y Córdoba para participar del acto en el monumento a la patrona del agro argentino al cumplirse 70 años en que María Auxiliadora fuera declarada patrona por el gobierno argentino

A las 11,30 tendrá lugar la eucaristía celebrada por el director de la obra salesiana de Colonia Vignaud, Padre Carlos Bosio. A las 13 se compartirá el almuerzo en familia

Las celebraciones de la tarde comienzan a las 14 con el rezo del Santo Rosario y celebración de misas a las 14:30, 16:00, 17:30 y 19:00.

Durante toda la jornada habrá confesiones a los fieles que llegan hasta el Santuario de María Auxiliadora, como así también habrá atención a los peregrinos con servicios de bar, café, parrillada y venta de santería.

“Le pedimos que la virgen proteja al campo que está pasando momentos difíciles con muchos lugares inundados que perdieron las cosechas con agua en sus casas, hay muchos problemas, además de los problemas espirituales que todos sufrimos, por eso necesitamos el amparo de María de Auxiliadora” apunto el padre Edgardo Zenclusen responsable de la Basílica Sagrado Corazón de Jesús

“Nos estamos preparando para esta festividad para que la gente que nos visite encuentre la posibilidad de honrar a María Auxiliadora, muchos vienen de lejos para participar de la celebración de las misas que serán acompañadas por coros parroquiales de la región”

“Vamos a pedir en cada misa, que Dios ilumine a los Argentinos en las elecciones porque mucha gente la está pasando mal, para que entre todos hagamos lo necesario y no esperemos un mago que arregle la Argentina. O lo hacemos entre todos o nos hundimos todos, es una crisis moral la que se está viviendo, por eso entre todos debemos encontrar la solución, que seamos menos mezquinos, que busquemos menos el poder propio y que sepamos mirar a los que sufren. Es ridículo que países chicos como Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia este mejor que nosotros que tenemos un país con todo, pero no sabemos ahorrar y derrochamos todo lo que tenemos. Gente con dinero afuera y el día que mueran no se van a llevar nada, por eso vamos a pedir a la Virgen que interceda para iluminar a los argentinos” destacó Zenclusen

El Parque Don Bosco está preparado para que las familias compartan un picnic a la canasta, como así también el paseo artesanal que a cada año reúne a más de 300 puestos. También se mejora el albergue para los caballos gracias a Sociedad Rural de Morteros que facilita sus corrales desmontables, “esto va a brindar más seguridad a la gente, porque esperamos igual o mayor cantidad que el año pasado que fueron alrededor de 500 caballos. Todo está preparado para recibir a los miles y miles de peregrinos que llegan a Colonia Vignaud para venerar a la virgen, así que los esperamos a todos”, concluyó el padre Edgardo Zenclusen

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.