/ / / Ellos también merecen ser escuchados

Centro de Alfabetización y Educación Básica para Adultos N° 219 de Suardi

El Caeba comenzó este año con una matrícula de más de18 alumnos y alumnas, que sumados a los que ya venían cursando suman unas 31 personas que asisten con el objetivo de cursar sus estudios primarios.

Todos los alumnos y alumnas pese a los obstáculos que han atravesado en sus vidas se sacrifican y organizan para asistir todos los días de 19 a 21 a la escuela.

La docente a cargo Melina Gentili no solo se ocupa de enseñarles y alentarlos para progresar, sino de ayudar para que la falta de un cuaderno o un lápiz no sea impedimento para la cursada.

Cada uno de ellos y ellas tienen incentivos, objetivos, una historia que contar y es aquí donde queremos centrarnos desde Regionalísimo.

Romualdo es el primero en animarse a hablar, él nos cuenta que decidió estudiar porque “cada vez que iba a una ciudad miraba los carteles y no sabía que decían, tenía que andar preguntando por todos lados”. Trabaja barriendo calles y hace changas y no había tenido antes oportunidad para estudiar. Perdió sus padres desde muy chico y a los siete años ya comenzó a realizar tareas en el campo.

Catalina es bombera y cuida ancianos: “Cuando era chica mis hermanos y yo no pudimos ir a la escuela porque éramos muy pobres y no teníamos una escuela cerquita, teníamos que pasar montes, esteros, agua y no pudimos ir a la escuela”. Primero comenzó haciendoel curso de asistente sanitario que le permitió cuidar ancianos y ahora cursa la educación básica. Catalina desea poder seguir estudiando para también tener el título secundario.

Por otro lado, Alda nos cuenta“cuando era chica tuve que tener una carga muy pesada de cuidar a mi mamá porque le habían amputado una pierna y era la única mujer de tres hermanos”, esto dificultó que pudiera continuar con sus estudios.

Prosigue comentando que pasó el tiempo y cuando su madre comenzó a independizarse ella ya era grande, tuvo sus hijos pero siempre se mantuvoen ella una lucecita prendida para terminar. El año pasado pudo empezar y de allí se dio cuenta que nunca es tarde para hacer algo que se proponga, así que este año ya culmina: “termino muy feliz de haber aprendido muchas cosas, de valorar muchas cosas, de hacer amigos, de comprender muchas cosas, de aprender a respetar al otro, a compartir, de cuidar esas amistades valiosas que a veces te da la vida”.

Alda quiere continuar el secundario y expresa que proseguirá con muchas ganas y fe, manifestando que lo que ella siempre tuvo es mucha fe en sí misma, “soy una persona positiva que considero que sí voy a poder, que vale la pena esforzarse por algo y poder lograrlo es la felicidad y la emoción”, por eso explica que contarlo la llena de orgullo y felicidad. Alda trabaja barriendo calles y le gusta estudiar, también, para poder ayudar a sus hijos con las tareas.

También Miguel comenzó su formación básica incentivado por distintas personas que le ayudaron a comprar los materiales que necesitaba para arrancar. Miguel aprendió a escribir su nombre y apellido: “Para mí es importante porque yo cuando llegaba al corralón municipal a trabajar y tenía que anotarme para dar el presente siempre alguien me lo tenía que escribir y ahora yo lo hago solo”. Trabaja en la municipalidad y en el campo.

Además Daniel, casado con Catalina arrancó a cursar este año: “Yo estoy viniendo porque dejé de trabajar en el tambo, no cansado del trabajo sino de la parte patronal. Acompaño a mi señora y venimos a estudiar juntos, ya en un tiempo volveré a buscar trabajo y veré si puedo seguir”.

Cuenta que cuando era chico no le gustaba ir a la escuela, prefería trabajar en el campo, iba porque si no ligaba un tirón de orejas de sus hermanos.

Mientras que Lucas tiene 33 años, lava autos y quiere terminar la escuela primaria para poder tener también un título secundario.

La docente, Melina Gentili, explicó que el aprendizaje lo tienen que evaluar los alumnos y alumnas, así como también sus limitaciones. La persona escolarizada se expresa de otra manera, sabe hablar de diferentes temas y en esto se nota mucho la constancia de quienes con esfuerzo y sacrificio asisten a clase todos los días.

En la edición de la semana entrante continuaremos con los testimonios de más alumnos y alumnas.

