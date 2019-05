/ / / Ellos también merecen ser escuchados

2° parte

El Caeba comenzó este año con una matrícula de más de18 alumnos y alumnas, que sumados a los que ya venían cursando suman unas 31 personas que asisten con el objetivo de cursar sus estudios primarios.

Todos los alumnos y alumnas pese a los obstáculos que han atravesado en sus vidas se sacrifican y organizan para asistir todos los días de 18 30 a 21 30 a la escuela.

La docente a cargo Melina Gentili no solo se ocupa de enseñarles y alentarlos para progresar, sino de ayudar para que la falta de un cuaderno o un lápiz no sea impedimento para la cursada.

Cada uno de ellos y ellas tienen incentivos, objetivos, una historia que contar y es aquí donde queremos centrarnos desde Regionalísimo.

Es el turno de la Negra, ella nos cuenta que no trabaja, es jubilada. Le costó empezar pero después de que falleciera su marido, estaba sola y “agarré un lunes y me vine solita y me hicieron quedar ya, después vino mi nieta a ver qué pasaba, si me quedaba y así empecé”.

Negra expresa que le encanta asistir a la escuela porque ella está solita y así pasa el tiempo, estudia y de paso se hizo muchos amigos. Asiste a un taller de costura, otro de tejido y forma parte de un grupo del Divino Niño. “Para el acto de fin de año vinieron todos mis hijos, mi yerno y se emocionaban de verme en la bandera”.

Después de un rato, Nelson toma la palabra: “Yo fui peón de tambo y tractorista, tuve que dejar porque la enfermedad que tengo me dificultaba hacer los trabajos, yo hablé con el médico y me hice una pensión para mí, mientras mi papá se quedó trabajando en el campo”.

Nelson nos cuenta que antes se podía vivir y trabajar tranquilo en el campo, los patrones te trataban bien, ahora vos rompés algo y te retan, te maltratan o directamente te corren.

Por otro lado, para Mary es la segunda clase a la que asiste: “Yo había comenzado a cursar pero después con mi trabajo de cuidado de enfermos dejé porque yo trabajaba de noche”. Además como su marido tiene úlceras en las piernas no lo quería dejar solo, no lo quería abandonar, según expresa. “Ahora mi hija me dijo que ella lo atiende mientras yo vengo a la escuela, así que pude retomar”.

Y en el fondo del aula dos chicas se ríen entre dientes mientras la profe Melina las nombra para que ellas se animen a hablar, una de ellas, Malvinacomenta que por causa de un problema de salud hay muchos trabajos que no puede realizar es por ello que es ama de casa. Malvina expresó: “antes me dedicaba al barrido, el año pasado una persona me motivó para empezar, además hoy la enseñanza cambió mucho, yo antes llevaba a la escuela una carpeta y listo, ahora mi hijo lleva a la escuela como cinco cuadernos y está en tercer grado”. Ella confiesa que su incentivo es poder ayudarle a su hijo con las tareas.

Marisa es cuidadora de ancianos y vino a Suardi desde la vecina ciudad de Morteros. “Yo no sabía darle los remedios a los nonos y les decía a los patrones que a mi manera lo manejaba. Si era un remedio de noche yo le dibujaba la luna , si era a la tarde una taza , y si se trataba de la mañana una florcita ”.

Cuando se viene a trabajar a Suardi la señora de Suardi, las dos hijas maestras la incentivan a cursar en el Caeba.

Yo le decía…“que voy a ir a la escuela, tengo 47 años… y luego me decidí a empezar. Ahora ya puedo escribir para darle los medicamentos a los ancianos a mi cargo: “por la mañana”, “por la tarde” y “por la noche”.

Para ir cerrando, Cármen manifiesta que ella comenzó a cursar porque una nieta la anotó y también la llevó a comprar todos los útiles escolares para luego acompañarla a su primer día de clases: “Andaba muy bien hasta que el año pasado tuve neumonía, así que falté bastante”.

Entonces Cármen cuenta que cuando su marido estaba en vida ella no sabía lo que era agarrar un peso, todo lo manejaba él, ni ir a la tienda sabía porque hasta la ropa compraba él.

Ahora y con la ayuda de las clases y la maestra voy a pagar las cuentas, pago la luz, el teléfono, me manejo prácticamente sola.

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.