* En los ultimos años, no hay respuestas Trás Encontrado Haber, el Muchos Pacientes con dermatitis atópica Salieron del circuito de Atención Médica. Hoy, los Especialistas les Piden Que regresen al consultorio del dermatólogo o alergista. Gracias al avance de la Innovación en la medicina, hoy EXISTEN OPCIONES Nuevas Terapéuticas Que obtienen Resultados esperanzadores.

La dermatitis atópica (DA) Es Una enfermedad crónica, inmunológica e inflamatoria, no contagiosa, Que se Manifiesta Sobre Todo en la piel un Través de prurito y eccemas Que causan picazón y dolor [1] , [2] , [3] , [4] . Sin embargo, ningún Se Trata solo de la ONU brote cutáneo, su severidad y debilitante Resultados de la Búsqueda PUEDE Estar Asociada una de otras diseases Como asma y rinosinusitis.





Por error AÚN Se La Asocia Exclusivamente con la Niñez. Sin embargo, heno Adultos Que la padecieron Toda su vida, MIENTRAS Que una Otros se les despierta de grandes. En La Variante Severa, El impacto en la Calidad de Vida Puede Ser muy significativo.





Sobre Este tema se debatió en el marco de la última Reunión Anual de dermatólogos Latinoamericanos (RADLA), Que se llevo a cabo en Buenos Aires y en La que disertó Una experta en la dermatitis atópica de Nuestro País.





“La dermatitis atópica se ve, Porque Aparecen eccemas en la Piel, Que causan mucha picazón. ENTONCES, la persona se rasca y se agrieta la piel, pudiendo lastimarse y sangrar, Lo Que -a su vez- Incrementa la picazón. En los Casos Severos, los Pacientes no dormir pueden, no se pueden concentrar, se encierran o se deprimen, ven Afectada su autoestima, SUS estudios, Do Trabajo, SUS Relaciones Sociales y de pareja”, explico la Dra. Carla Castro, dermatóloga Medica, c oordinadora de la Unidad de Dermatitis atópica del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Austral.





Quienes padecen dermatitis atópica de Presentan ciertas Alteraciones genéticas Que los predisponen a la enfermedad en sí Que manifieste. Pueden Ser Alteraciones En La Regulación del Sistema de defensas, en la cascada inflamatoria o en Moléculas Que intervienen en la Formación de la Barrera cutánea, la de Que es parte de Más externa de la piel.





“Aunque No sabemos un Cuantas Personas Afecta this disease in Argentina, Con El Trabajo de las redes de Pacientes comenzaron una Aparecer Aquellos Que Estaban Fuera de la Atención Médica, Frustrados Posiblemente POR Haber Encontrado sin respuestas en el Pasado. Muchos, inclusive, se medicaban Por Su Cuenta corticoides estafadores or other Tratamientos con Potenciales Efectos adversos Como Presión alta, diabetes, trastornos óseos u oculares, Entre otros”, remarcó la especialista.





Un Ellos, Continuo La Dra. Castro, les pedimos “que Vuelvan al consultorio del dermatólogo o del alergólogo, Porque se abrió la ONU horizonte nuevo y Estamos ante la llegada de Mejores Herramientas Para Controlar la dermatitis atópica, alentadores Muy Resultados con todo incluido en Los Casos Más Severos. Queremos ayudarlos una cola vivan mejor”.





En un Paciente con dermatitis atópica, la epidermis Reacciona exageradamente En Una suerte de defensa frente un DIVERSOS Agentes Que pueden Ser Ambientales (polvo, ácaros, ambiental y polución) o Factores irritantes locales de Como jabones, perfumes, otros cosméticos, Géneros Sintéticos o la lana . El propio sudor PUEDE Hacer reaccionar a la piel, al Igual Que Cambios Bruscos de Temperatura, climas hostiles y determinadas Emociones o Situaciones estresantes.





: Además de la afección de la piel, En Ocasiones, se dan en paralelo cuadros de Como rinitis, conjuntivitis o Alergias Alimentarias, Lo Que Indica Que A Veces, las Manifestaciones Cutáneas hijo Sólo una parte de la afección. La dermatitis atópica Es Un Proceso inflamatorio sistémico un Nivel Que es el Muchos Casos también es hereditario.





Como Se Trata La DA





“This is an illness Que Funciona con brotes y remisiones. El Tratamiento VA Orientado a lograr v Que los espacios pecado brotes sean Cada Vez Más prolongados”, refirió la Dra. Castro.





El Tratamiento de la base Consiste en Cuidados Diarios de la piel, humectación Como Frecuente con cremas para pieles atópicas Aptas y Procedimientos de higiene adecuados para Este tipo de piel. El objetivo m es mantener los brotes Bajo Control. A Aquellos Pacientes estafadores Manifestaciones leves, se les Indican Tratamientos locales cremas CON (ALGUNAS con corticoides, Que combaten la Inflamación). Para Los Casos de moderados a Severos, los Tópicos no alcanzan y Tratamientos Se indican más sistémicos, una base de Drogas Más complejas, Pero con Resultados Modestos.





“Las medicaciones Que teniamos Hasta Ahora alcanzaban respuestas Bastante Limitadas y Con Efectos adversos Que A Veces restringían su USO. Eran TAMPOCO ES Efectivas de Todos los Pacientes. ESTO da la pauta de Que Existe Una Necesidad insatisfecha, por eso hay mucha expectativa RESPECTO de los Tratamientos Que en breve estaran Disponibles en Nuestro País”, sostuvo la Dra. Castro.

