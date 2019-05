/ / / Noches de terror: María Juana en vilo por la aparición de la "La Llorona"

Los pobladores de la localidad santafesina de María Juana, ubicada en el departamento Castellanos, en el centro oeste de la provincia, hace varias noches que no concilian el sueño. Es que la tranquilidad de las noches de la localidad de 5.000 habitantes, sucumbió tras la aparición de escalofriantes ruidos que, según relatos de los propios vecinos, serían similares a los que describe la leyenda de "La Llorona".





Los ruidos se comenzaron a escuchar en la zona sur de la ciudad, donde se encuentra la cancha de fútbol del Club Atlético María Juana.





Los videos son diversos y se comenzaron a viralizar en las últimas horas por distintas redes sociales.









¿Mito o realidad?

Una figura de mujer esbelta, cubierta por un velo blanco y llamando a sus hijos con gritos desgarradores. Así describen las distintas versiones a "La llorona", una figura mitológica cuya leyenda nació en México y se desarrolló por todo el continente Sudamericano.





"La Llorona" es una aparición aterradora atrapada entre el cielo y el infierno en un destino terrible que selló de su propia mano. En vida, ahogó a sus propios hijos en un ataque de celos y se tiró al río después de ellos, mientras se retorcía de dolor. Ahora sus lágrimas son eternas. Son letales y los que oyen su llamada de muerte en la noche están condenados.





"La Llorona" se arrastra en las sombras y acecha a los niños, en un intento desesperado de reemplazar a los suyos. Con el paso de los siglos, su deseo se volvió más voraz… y sus métodos más terroríficos.





Con su escalofriante lamento, "La llorona" no se detendrá ante nada para atraeros a la oscuridad, porque no hay paz para su angustia; no hay piedad para su alma; y nada ni nadie escapa a la maldición de La Llorona.

Fuente: Diario Uno

