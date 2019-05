/ / / San Guillermo: Ofrecieron espacio informativo sobre carreras de nivel superior

La expo carreras 2019 en el marco de las actividades por la celebración de los 30 años de Mutual Unión Cultural y Deportiva San Guillermo se llevo a cabo organizada por la Biblioteca Popular “Gastón Gori” con el apoyo del municipio y la entidad mutualista.

Participaron de la misma, universidades, institutos de nivel terciario quien en cada stand montados en el salón social del Club Unión Cultural y Deportivo San Guillermo fueron brindando la necesaria información sobre cada una de las propuestas educativas que brindan esos establecimientos.

En la apertura, Olga Bertorello, titular de la comisión organizadora de la expo carreras brindó la bienvenida y agradeció la participación de las instituciones y los estudiantes.

Explicó que cuando llegó este proyecto el año pasado, tuvieron dudas, pero después resolvieron concretarlo para dar una oportunidad a los adolescentes de la ciudad y la zona. “Decidimos tomar esta fecha, porque creemos que estamos recién a comienzo de año y le damos la posibilidad a los jóvenes de ir conociendo las propuestas educativas que tenemos en el lugar y la zona. Así les damos más tiempo, porque en septiembre - octubre llega la fiesta de egresados, el viaje, llegan tantas otras cosas y no queda más tiempo, así que la jornada es de ustedes, de ustedes aprovechen”.

Finalmente agradeció a las autoridades municipales, al plan estratégico y a los directivos de la mutual "sin el apoyo de ellos, no hubiese sido posible".





"Lo importante es quienes somos, no que estudiamos”.

El presidente de Mutual Unión Cultural y Deportiva San Guillermo, Ricardo Etienot, comenzó reconociendo a las universidades, profesores y alumnos que llegaron para traer esta oferta, “porque esto no hubiera sido posible si todos ustedes no estaban dispuestos a venir a ofertar a nuestra juventud lo que tienen para que ellos puedan seguir su vida”.

Prosiguió hablando a los adolescentes para contarles que cuando tuvo que decidir qué carrera seguir, no tuvo la oportunidad de hacerlo entre varias, “que mano a mano, me expliquen de que se trata, cual es la salida laboral, que pueda esperar yo de esa carrera”, siguió narrando que eligió quedando en Paraná, donde residía, porque era más barato. “Después aprendí que la carrera que uno elija, es una herramienta más para desenvolverse en la vida, lo importante es quienes somos, no que estudiamos”.

“Este encuentro está dirigido a nuestros chicos, con el ideal que puedan ir a adquirir conocimiento y volver para volcarlos en nuestra población. No es fácil con nivel universitario porque no tenemos tanto, pero tenemos muchos talleres prácticos que nos van formando oficios”, destacó Etienot

En otro tramo de su mensaje el presidente de la entidad solidario manifestó que este año la mutual cumple 30 años y en el marco de las actividades celebratorias, tratan de desarrollar tareas sustanciosas. “Podríamos festejar trayendo una figura que sale mucho más caro, pero que no nos deja nada, algunos dicen podemos traer a Manes que está de moda, se debe estar dispuesto a poner 350 mil pesos. ¿Que nos deja? el ego de decir, yo lo escuche, porque todo lo que pueden venir a decir lo podemos ver en Youtube, esto sí es sustancioso, esto es para que nos complete como persona, así que agradezco que venga, nosotros somos un simple nexo, el esfuerzo lo hacen todos Ustedes” concluyó manifestando el titular de Mutual Unión.





