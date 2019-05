/ / / Suardi: Carlos del Frade expuso sobre proyectos de ley sobre pulverizaciones y traslado de silos

El diputado provincial de Santa Fe, por el Frente Social y Popular Carlos del Frade, participó de la actividad organizada por los vecinos autoconvocados realizado en plaza San Martín acompañado por Carlos Manessi del Centro de Protección a la Naturaleza.

El Diputado santafesino expuso sobre la necesidad que la legislatura de Santa Fe apruebe una ley que prohíba la fumigación aérea y no se permita fumigar a no menos de 1500 metros de los ejidos urbanos. También dio a conocer el proyecto que también impulsa, de la diputada Silvia Monsini del Peronismo que establece sacar todos los tipos de silos del ejido urbano

“Siempre resalto la valentía de los vecinos que se levantan contra sectores poderosos, por eso estamos acá para ayudar a que Suardi tenga una mejor calidad de vida, respetando el medio ambiente y la salud. En este caso es una mujer la que lleva adelante esa lucha, Milagros Moreira, en la plaza genero la necesidad de pelear contra los silos que están dentro del ejido urbano que fue acompañado por alumnos y alumnas de nivel secundario” destacó Carlos del Frade

Por otra parte el periodista y legislador comentó que cuesta lograr la aprobación de leyes, más allá de algunos programas que tiene el gobierno de Santa Fe, por eso esperamos que todas estas luchas, hagan que tengamos una producción asociada a la salud, porque cuando no es así, en el altar de la vida cotidiana está el dinero por encima de la vida y las enfermedades se multiplican como vemos en los 19 departamentos de la provincia.





Alto nivel de cáncer

“En Suardi nos dijeron los vecinos que hicieron un relevamiento de forma muy casuista a partir de preguntar en las cercanías de los silos cuantos casos de cáncer y se encontraron muchos casos que son muy diferentes a las estadísticas oficiales. Están preocupados por esto, están preocupados porque se quieren hacer tomas de agua cerca de depósitos de fertilizantes, los chicos de las escuelas levantaron firmas en relación a que este proyecto se postergue hasta que exista un informe serio y científico para saber si esa toma de agua va a ser inocua para la salud de la población de Suardi, por eso nos piden ayuda a quienes estanos en otros lugares para que no se haga creer a la población que no se pueden hacer nada contra aquellos que son dadores de trabajo, cosa que es una gran extorsión para seguir contaminando y seguir generando mal estar que no tiene sentido a esta altura, cuando se debe poner otra forma de producir que no se lleve puesta la salud de la gente” puntualizó del Frade

“Se propone el traslado de las platas de silos, intentando construir un modelo productivo sustentable, capaz de mantener la mano de obra y mejorar, al mismo tiempo, la calidad de vida. Sabemos que siempre es engorroso el traslado de este tipo de plantas, no es fácil y no puede hacerse de un día para otro, pero de forma planificada es posible, se debe negociar, consensuar y cuidar los intereses de todas las partes en conflicto”

Así como está planteado se sacrifica la vida y la salud de los pobladores en pos del dinero que nunca queda en la comunidad, porque se lo terminan llevando las multinacionales que exportan el cereal, así que me parece que es un pésimo negocio para los productores, por eso hay que abrir la cabeza para que la producción termine siendo beneficiosa para todas las partes”.





El periodista y diputado Carlos del Frade presentó en la Cámara de Diputados de Santa Fe una ley de agrotóxicos para modificar la antigua ley 11.273 de fitosanitarios y adecuarla a las demandas y problemas de la época. El referido proyecto este año fue presentado por quinta vez donde el diputado provincial por el Frente Social y Popular, entre otras cosas plantea la prohibición de las pulverizaciones aéreas y las terrestres a 1500 metros de cada ejido urbano y 2.000 mts en áreas en escuelas rurales.

