/ / Colectivos: ya no será obligatorio presentar el boleto impreso para viajar

Quienes viajen en micros de larga distancia podrán presentar su pasaje desde el celular, por lo que ya no será obligatorio contar con el boleto impreso, según dispuso hoy el Gobierno.





A través de una resolución del Ministerio de Transporte publicada en el Boletín Oficial, las empresas de transporte de larga distancia podrán aceptar esta nueva modalidad que ya funciona en otros medios.





El objetivo es brindarle a celular un rol cada vez más práctico, ya que está presente gran parte del día en la vida cotidiana de la gente.





La medida permite que las personas que viajen en ómnibus puedan presentar desde el celular un boleto electrónico comprado vía telefónica o internet.





La normativa nueva reemplaza a una regulación de 2005 que sólo permitía la modalidad impresa de pasajes, puntualizó la cartera dirigida por Guillermo Dietrich.





No obstante, la resolución no es obligatoria, por lo que cada empresa podrá optar por sumar esta modalidad, que hasta ahora no estaba contemplada en la normativa. .





Para ser válido, el boleto electrónico deberá contar con nombre y apellido del pasajero; nacionalidad; tipo y número de documento; empresa operadora de transporte; lugar, fecha y hora de origen; lugar, fecha y hora estimada de arribo a destino; y precio.





Por otra parte, el Ministerio de Transporte recordó que desde septiembre del 2018 las compañías de transporte de pasajeros de larga distancia pueden ofrecer pasajes hasta 95% más baratos mientras sean adquiridos con al menos 10 días de anticipación.





Ademas, desde 2017 los operadores planifican su oferta según su demanda real, luego de que se les permitió incrementar o disminuir hasta un 50% las frecuencias semanales de sus viajes, en relación a la frecuencia otorgada por el permiso de explotación.

