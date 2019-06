/ / / Florencia Bonsegundo fue recibida con algarabía por su pueblo

Florencia Bonsegundo: "Este recibimiento es una caricia al alma"

Un grupo de amigas convocaba a la comunidad para recibir en el ingreso de la ciudad y en la Pachamama de Florencia Bonsegundo, pasadas las 23 del sábado, un cordón humano se fue constituyendo en la rotonda del cristo. Fue un movimiento espontaneo, ya que no hubo recibimiento por parte de las autoridades municipales, como así tampoco de las instituciones.

Una de las figuras preponderantes del mundial de Francia, Florencia Bonsegundo, ingresaba a la ciudad de Morteros, mientras un importante grupo de personas se concentraba frente Sociedad Rural donde se encontraba la autobomba de Bomberos Voluntarios junto a familiares y las convocantes para dar inicio a la caravana de bienvenida.

Farias su entrenador desde los 13 años, Flor

y Bramardo su primer técnico desde los 5 años

Cerca de las 23,30 arribó para estrecharse en abrazos con sus seres queridos, amigos y quienes fueron sus primeros técnicos José Lito Bramardo y el Negro Farías, para luego con su cara cubierta de sonrisas ir posando junto a cada una de las personas que le pedía sacarse una foto y al mismo tiempo firmaba autógrafos, mientras coreaban cantos. En ese momento antes de iniciar la caravana dijo a Regionalisimo que sentía una felicidad enorme encontrarse con un recibimiento donde “me vieron nacer, una felicidad y un orgullo por el cambio que para mí significa”.

Por otra parte enfatizo el deseo que este proceso que está dándose en Argentina con el fútbol femenino, siga, “no sea solamente una pantalla mas, sino que sea no solo un cambio a nivel deportivo, sino cultural para todo el país”.

Al analizar lo concretado en Francia, manifestó que fue sorprendente para ellas, “Argentina estaba acostumbrada a participar nada más, nosotros sabíamos que era el momento del cambio, no sabíamos que nos ibas a enfrentar a estas potencias a la cual le íbamos a jugar de igual a igual. Escocia era un partido duro en el que necesitábamos una victoria para que nos llevara a los octavos, no pudimos llevarnos la victoria, pero es un orgullo de poder ser parte, ojala que los cambios vengan”

Señalando que no es una luchadora contra el patriarcado, sino que solo se considera una referente a nivel deportivo, comentó que este cambio que viene dándose desde hace un año, cuando jugaron la Copa América, después de aquella famosa foto en Chile, “escuchen”, dijo: “no solo buscábamos resultados a nivel deportivo, sino a nivel cultural, esto se está viendo acá, gente que ni siquiera me conoce y me venga a saludar es lo que realmente uno siempre busca no en lo personal, sino a nivel deportivo, que nos vean que somos jugadoras, que nos reconozcan de donde salimos y de dónde venimos, así que estamos en ese proceso. Espero que con lo que hicimos en Francia, sume mucho mas, que a nivel a nacional los clubes se porten mucho mejor con las jugadoras y le pongan el interés que se merecen”

Finalmente en relación a su pase al club Valencia, manifestó que todavía no hay nada seguro, “veo que esta sonado fuerte, a nivel personal seria un salto deportivo importante, pero no hay nada definido”.

El recibimiento de su pueblo

Tras seguir atendiendo el requerimiento de la gente para tomarse fotos, subió junto a uno de sus hermanos y compañeras entre ellas la jugadora Dianela Rotella de Brinkmann actualmente en Belgrano de Córdoba para dar inicio a la caravana seguida de motos, bicicletas y autos, la que al llegar al sector de la rotonda, una multitud cerró el paso encabezado por un grupo de jóvenes mujeres que desplegaron un cartel de bienvenida, para momentos más tarde seguir la marcha por Bv. Perón hasta Bv. 9 de Julio hasta la Pachamama, lugar donde después de recorrer Bv. 25 de Mayo se detuvo para saludar a la comunidad que se había concentrado en ese lugar. La marcha siguió por Bv. Illia para luego concluir frente a la terminal de ómnibus, donde permaneció durante largo tiempo tomándose fotos, firmando autógrafos y charlando con los vecinos

Aquella niña que a los cinco años junto a su hermano comenzaba a patear en la cancha de Roberto Colombo Fútbol Club, siendo protagonista vistiendo esa camiseta de torneos como El Argentinito, Amistad de Oro, Sportivito entre otros, generó en la noche del sábado una gran algarabía en una parte de los morterenses. “La Jupi´ Florencia Bonsegundo es la primera figura mundial del fútbol femenino de Morteros, empezó en el club que lleva el nombre del primer jugador hombre de Morteros que trascendió en el fútbol nacional, Roberto Colombo, no sé si es una casualidad o que és” manifestaba el sábado por la noche José Lito Bramardo quien al mismo tiempo indicaba que desde que comenzó en la niñez, demostraba grandes cualidades deportivas y un gran carácter





Una leyenda

La joven de 25 años, además de ser la autora de dos de los tres goles, fue una de las artífices de la recuperación argentina en que lograron empatar frente a Escocia 3 a 3 en una remontada histórica de la selección femenina. La jugadora morterense volvió a ser una de las figuras en el encuentro, como lo había sido ante Japón e Inglaterra

En el mismo estadio en el que arrancó la aventura, el Parque de los Príncipes de París, donde lograron el primer punto ante Japón, las dirigidas por Carlos Borrello, tuvieron su primera chance a los 16 minutos cuando la jugadora morterense metió el centro pasado al segundo palo.

A los 24 minutos, Bonsegundo no dio por perdida una pelota, sino que la luchó y ganó, dejándosela servida a Banini. La capitana encaró de izquierda a derecha y ante la imposibilidad del centro vio a Lorena Benítez detrás, quien sacó un remate alto desde afuera del área.

El 3 a 0 que sufrían las jugadoras argentinas, es el hecho que puso de manifiesto las garras de las mujeres y a los 29 minutos Menéndez ponía la primera pelota en el arco adversario. La segunda alegría llegó con una pelota pisada por Florencia que sacó por arriba de la arquera para el 3 a 2, devolviendo la esperanza que era posible.

Sobre el descuento a través de un penal Florencia Bonsegundo, la jugadora iniciada en pleno barrio Sucre, en el Roberto Colombo Fútbol Club de Morteros es quien logró la definición de la igualdad en 3 goles, que por los resultados de otros encuentros no les permitió alcanzar el ingreso a octavos, pero dejaron sellado que las mujeres tienen más garras que los hombres para defender los colores celeste y blanco.

Florencia Bonsegundo a partir de la hazaña de Francia se convirtió en una leyenda para la historia deportiva, pero un año antes junto a sus compañeras en Chile fue una de las principales generadoras del movimiento por el trato igualitario por parte de AFA que comenzó a dar sus primeros frutos al profesionalizarse el fútbol femenino, pero que necesita del acompañamiento de todos los sectores para que lo expresa ella sea definitivamente un cambio cultural.





