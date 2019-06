/ / La caída del patriarcado: Cinco claves para seguir el Mundial del fútbol femenino

La de Francia 2019 no será una Copa del Mundo más: es la que mayor expectativa genera mientras las mujeres continúan derribando barreras para lograr la igualdad en la cancha. La de Francia 2019 no será una Copa del Mundo más: es la que mayor expectativa genera mientras las mujeres continúan derribando barreras para lograr la igualdad en la cancha.





Según un informe de la consultora Nielsen, el 36% de quienes le interesa el fútbol alrededor del mundo (un 44%) estarán atentos a lo que suceda con el fútbol femenino en este Mundial. O sea, un 16% de la población, la misma proporción que mira golf y la mitad de la que mira tenis, por ejemplo. Por eso, la televisión participa como nunca antes de un mundial femenino. En Argentina, la TV Pública transmitirá los partidos de Argentina. Mientras que, por ejemplo, en Brasil, Gran Bretaña o Estados Unidos las grandes cadenas como Globo, BBC y FOX transmitirán todo el Mundial en vivo. Ya se vendieron más 720 mil entradas, más de la mitad de las puestas a la venta. No quedan tickets para la inauguración, las semifinales ni la final, y tampoco hay más lugar para Suecia- Estados Unidos, por el Grupo F. Esto, en un contexto de estadios llenos también en la competición por equipos: en los últimos 12 meses se superó cuatro veces el record, que ahora lo tiene Atlético Madrid-Barcelona, con 60 mil espectadores en el Metropolitano de Madrid.





Argentina

Para la Selección será el regreso a la gran cita después de 12 años. Competirá en el grupo D, junto a Inglaterra, Escocia y Japón. Un grupo complejo, aunque con la ventaja de que al ser 24 equipos también clasifican los cuatro mejores terceros. Esa es la esperanza de un grupo que ya toma como un triunfo jugar el Mundial y la visibilidad que generó. Catorce meses atrás, Argentina disputó la Copa América de Chile en un contexto muy distinto. Las jugadoras iniciaron un reclamo porque no eran atendidas por FIFA: no se les pagaba viáticos, no se les daba indumentaria adecuada y habían llegado al colmo de tener que dormir en un micro antes de un partido amistoso. Tras ese reclamo, no sólo fueron escuchadas por AFA sino también tuvieron más presencia mediática. El repechaje ante Panamá, que le permitió clasificar a este Mundial, se jugó en una cancha de Arsenal repleta de 15 mil personas. El cronograma argentino es así: lunes 10/6 a las 13 ante Japón, viernes 14/6 a las 16 contra Inglaterra y miércoles 19 a las 16 ante Escocia.





Candidatos

Estados Unidos, con tres copas, es el equipo más ganador de la historia. Las yanquis también son favoritas para este Mundial. Francia, con la ventaja de la localía y la base del equipo de Lyon, cuatro veces campeón de la Champions League, también aparece como una de las grandes candidatas. También habrá que prestarle atención al bicampeón del mundo Alemania. Y, claro, a Noruega y a Brasil.





Igualdad

La gran ausente del Mundial será la noruega Ada Herberger, ganadora del Balón de Oro. La goleadora renunció a su selección en 2017 por las diferencias sexistas con el trato a la selección masculina. Pese a que Noruega alcanzó un acuerdo histórico en igualdad de salarios, Herberger mantuvo su postura. “No es todo el dinero. Se trata de la preparación, del profesionalismo”, aseguró. El día de que recibió el Balón de Oro de la historia, uno de los conductores del evento le preguntó si sabía hacer twerking, a lo que la delantera respondió con total seriedad: “no”. Pese a que FIFA duplicó su reparto de dinero desde el Mundial pasado, la cifra está muy lejos de los 400 que repartió en Rusia. La selección de Australia realizó una campaña para visibilizar esa desigualdad. Otro aspecto de género en el que la igualdad aún no llegó el fútbol femenino es en el de los entrenadores: sólo habrá ocho mujeres al mando de su equipo de los 24 que participan el Mundial: Alemania, Estados Unidos, Escocia, Francia, Italia, Japón, Holanda y Sudáfrica.

