/ / La morterense Florencia Bonsegundo, orgullo y cambio

La Selección argentina está a un partido de avanzar por primera vez a octavos de final en un Mundial, y la morterense habló sobre el momento histórico que está viviendo.





Siete meses pasaron de aquel encuentro contra Panamá donde "Bonse" marcó el gol del empate en el partido de vuelta. Tiempo suficiente para ver que algo está cambiando, en Francia y en Argentina. La selección está transformando la manera de concebir el fútbol y está escribiendo su historia, pero va por más. Quiere avanzar por primera vez a octavos de final y para eso necesita vencer a Escocia, como sea.





Florencia es quien representa a Córdoba dentro de las veintitrés elegidas. Hace siete años tuvo que dejar su Morteros querido para ir en busca de su sueño, ser jugadora profesional de fútbol. Se fue a Buenos Aires, pasó por varios clubes y ahora disfruta de jugar con la celeste y blanca protagonizando un cambio de paradigma en el deporte.





- ¿Cómo estás viviendo estos días previos al partido definitivo?

- Es algo histórico lo que logramos. Creo que Argentina va a dar que hablar y tenemos la última bala en el último partido por la fase de grupos. Estar unidas es muy importante para nosotras y es lo que nos trajo hasta acá y lo que hemos logrado fue gracias a eso. La unión es todo lo que nos identifica y hoy lo podemos reflejar en la cancha.





- ¿Tomaste dimensión de todo lo que está pasando, de las repercusiones?

- No uso mucho las redes sociales pero la familia y los amigos te hacen llegar cosas impresionantes. Cosas que pensamos que nunca íbamos a vivir. Sabemos que esto que logramos fue gracias al apoyo de nuestras familias y los amigos. Lo que estamos viviendo es algo único.





Este Mundial no es una competencia más. Arrastra meses de lucha por la igualdad de condiciones y refleja todo el tiempo el esfuerzo de las pibas para llegar hasta acá. Desde la Copa América, donde fueron a jugar sin apoyo de nadie, incluso de la AFA, hasta la cancha de Arsenal donde más de doce mil personas las fueron a abrazar. Y hoy, a pocas horas del gran partido, Argentina ya ganó.





- Si tuvieses que definir este momento en dos palabras ¿cuáles serían?

- Orgullo -se me pone la piel de gallina- porque ni yo soñaba vivir todo esto. Y también porque he escuchado mucho a las chicas y lo más importante es con quién nos toca vivir este momento, y gracia a Dios me tocaron estas veintitrés compañeras. En la Copa América fueron otras, pero aún así sigue siendo importante con quién, no para qué ni cómo. Y cambio por el impacto que podemos llegar a generar. Es el comienzo de una nueva etapa y ese es el verdadero cambio. Necesitamos que el fútbol sea profesional y que no sea una pantalla más. Que sea profesional no solo a la hora de pagar un sueldo, sino que a la futbolista se la trate como se merece. Es necesario tener un proyecto a largo plazo y eso hay que pedírselo a los clubes los cuales hoy tienen un papel muy importante. Y también que el fútbol femenino sea federal es muy importante. Si vos ves a la selección, la mayoría de las chicas son del interior. Ahí está la clave. No hay que quedarse solo en Buenos Aires. Argentina tiene material inmenso y hay trabajarlo.





- ¿Te interpelan las críticas?

- Nosotras venimos con una preparación de diez años menos que a las potencias que nos estamos enfrentando. Diez años, mínimo. Nos preparamos hace un año atrás, fuimos a la Copa América y hoy estamos jugando un Mundial, y el papel que nos ha tocado a la hora de jugar con estas potencias la verdad que es un orgullo y a mi se me infla el pecho por las compañeras. Es una emoción muy grande. Estamos a un encuentro de disparar esa bala que nos puede depositar en octavos y solo de nosotras. De poder seguir escribiendo esta historia que es maravillosa.





- ¿Qué conoces de Escocia y cómo imaginas ese partido?

- Lo venimos estudiando desde que terminamos con Inglaterra. Ahora tenemos que salir a buscar pero tener cuidado porque ellas también van a salir y se van a querer ir con una victoria del Mundial. Ellas llegan sin chances, nosotras con una más, así que creo que va a ser palo y palo, de igual a igual, por eso creo que jugar con otro tipo de sistema va a ser muy importante.





Florencia es la única cordobesa del equipo. Comenzó su carrera en un club de barrio ubicado en Roberto Colombo y cuando tuvo la edad suficiente fue convocada la Sub-17. En Buenos Aires pasó por Huracán y por UAI Urquiza, donde se consagró campeona tres veces. Desde el 2019 juega en España, en Sporting Club de Huelva, donde pudo nutrirse de la experiencia que hoy transmite a sus compañeras.





Como casi todas las jugadoras, Bonse no tuvo una carrera fácil. Tardó muchos años para poder vivir del fútbol. Siendo jugadora de Primera División, tuvo que trabajar y entrenar a la vez, algo que no sucede con sus pares masculinos. Por eso, cuando le llegó la oportunidad de jugar en la Liga española, no lo dudó y se arriesgó, a pesar de estar lejos de su familia.





- ¿Qué dicen tus parientes en Morteros?

- Es impresionante lo que ellos están viviendo gracias a donde me deposito ahora en este momento. Para mi familia es una emoción impresionante poder verme en la tele o salir a la calle y que todo el mundo esté expectante del partido. En una heladería donde toda mi vida iba con mi familia, pusieron un cartel con mi foto. Sin dudas es una caricia al alma.

