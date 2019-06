/ / / Proyectos del diputado Carlos del Frade: Delincuentes de guante blanco

Presentamos, entre otros, dos proyectos que apuntan a descubrir las identidades y las formas de proceder de aquellos que cuentan con mucho dinero para encubrir negocios que, a la corta o a la larga, terminan pagando la gente sencilla de estos arrabales del mundo. Además ingresamos un proyecto de Declaración que tiende a graficar que no hay razones económicas para la suspensión de 1.400 trabajadores de la planta de General Motors en General Alvear, departamento Rosario. Las cifras marcan una distancia grande con lo que se podría calificar de crítica situación. Sin embargo, General Motors decidió suspender a todo el personal durante un mes por la caída de las ventas. Es una decisión acordada con SMATA a cambio de no despedir empleados. No obstante la medida afectará a 1.400 de manera directa y casi 1.100 entre las empresas que proveen insumos.





Una angustia laboral y social que tendrá su repercusión en la vida cotidiana de las familias de los trabajadores directamente afectados.





Por otro lado ingresamos un pedido de informes para saber cómo fue posible que Esteban Lindor Alvarado, imputado de narcotraficante y autor intelectual del asesinato del prestamista Lucio Maldonado, pusiera distintos emprendimientos productivos en actividad en los últimos diez años.





Desde 2005 en adelante era investigado por delitos vinculados al narcotráfico y otros delitos, sin embargo generó una serie de empresas destinadas a lavar el dinero de aquellas operaciones ilícitas.





¿Cómo fueron posibles esas autorizaciones de parte de organismos estatales tanto municipales como provinciales?.





En forma paralela, las recientes informaciones sobre las propiedades de Alvarado también avalan la necesaria búsqueda de respuestas sobre la llamativa facilidad para blanquear esas viviendas.