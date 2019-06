/ / / San Guillermo: El justicialismo busca lograr dos bancas y el radicalismo no quedar sin representación en el Concejo Deliberante

El justicialismo buscará mantener la diferencia para obtener dos bancas, mientras que el radicalismo integrante mayoritario del Frente Progresista Cívico y Social tiene un fuerte trabajo de campaña para no quedar sin representación por primera vez en la historia local y por otra parte Cambiemos tratará de no seguir sufriendo la alta sangría de votos.

En San Guillermo el Concejo Deliberante renueva de manera parcial tres bancas, poniendo en juego las dos que corresponden al Frente Progresista Cívico y Social ocupadas por Pablo Doro y Mirta Giovanini y una de Cambiemos ejercida por la presidenta del cuerpo Romina López, mientras que Leonardo Piovano y Fernando Balsamo por el macrismo y Gustavo Bagnasco del justicialismo continúan por dos años. Así había quedado establecido a través del sorteo realizado por el Tribunal Electoral de Santa Fe para la renovación por mitades del cuerpo de acuerdo lo establecido por la Ley electoral.

Juntos por San Guillermo (PJ) tiene como candidatos a Luciano Parola, Pedro Gimenez, Sonia Martina, Facundo Etienot, Gabriel Bertiche, Nahuel Botto.

Cambiemos postula para la reelección a Romina López seguida de Vanina Martina, Ariel Filippi, Mario Franchino, Corina Serafin, Marcelo Mottura.

El Frente Progresista Cívico y Social, es encabezado por Rodolfo Paredes, Mirta Giovannini, Marcos Nota, Conrado Maidana, Carlos Ferrero, Erika Paredes.

Son 6872 empadronados habilitados para votar en 19 mesas, más una mesa para extranjeros distribuidas en la Escuela Mariano Moreno, Colegio Santa Catalina de Siena y Escuela Provincial 6041 Neuquén.

El Justicialismo fue la única agrupación partidaria que tuvo internas en las elecciones primarias entre Sumar y Llegó la Hora, por lo que la lista encabezada por Luciano Parola tratará de sumar los 167 votos de la lista opositora para mantener los 2318 votos obtenidos en la suma de ambas, para intentar lograr dos bancas.

Al considerar que los sectores vinculados al radicalismo que apoyan al Frente Progresista es poco probable que voten a candidatos peronistas, a los fines de sumar para asegurar los candidatos del intendente Daniel Martina las dos bancas, podrían apuntar en conseguir que votantes de Cambiemos apoyen a los candidatos justicialista de la alianza “Juntos”

En función de los resultados obtenidos en las elecciones primarias quien tiene una situación muy complicada es el radicalismo integrante del Frente Progresista Cívico y Social que de no mejorar de manera notable la cantidad de votos podría por primera vez en la historia quedar sin representación en el gobierno local.

Para lograr ubicar a un edil deberá sumar no menos de 300 votos a los 984 obtenidos en las elecciones Pasos, situación que obliga a la lista encabezada por Rodolfo Paredes a llevar a cabo un trabajo de precisión para convencer a una gran parte de los electores para que los apoyen.

Cambiemos que viene de sufrir una fuerte caída de apoyo en las elecciones primarias al lograr 1257 votos, frente a los 2210 logrados en el 2017, al ser un alianza electoral que no cuenta con solidez electoral, deberá realizar un fuerte equilibrio para sostener los guarismos ante el Frente Progresista que necesita convencer a los simpatizantes radicales que apoyaron al PRO, vuelvan a sus orígenes para no quedar fuera del cuerpo legislativo y por otro lado el justicialismo que intensifica su acción para asegurar dos bancas, hace que para lograr la reelección de Romina López tengan que despegarse de Mauricio Macri como lo hicieron en declaraciones periodísticas, pero al mismo tiempo apoyan a los candidatos provinciales del macrismo, lo que hizo que pierdan espacio en el electorado local que tiene claro que pertenecen y defienden el pensamiento neoliberal gobernante del país.

Si bien los números de las elecciones primarias son una aproximación a la decisión del votante, las matemáticas no son exactas en los procesos eleccionarios al incidir un sin números de variables en el comportamiento del elector, además no se debe dejar de tener en cuenta que entre un 10 y 13 % de los empadronados no participo de la elección anterior, que en su mayoría podrían ser jóvenes estudiantes que se encuentran en otras ciudades que en esta elección podrían sufragar. Esto hace que el resultado de las elecciones generales en que los sanguillerminos deben elegir a sus representantes en el Concejo Deliberante podría tener resultados radicalmente diferentes a los acontecidos en el mes de abril.





