/ / / Suardi: Celebraron el día del escritor con un encuentro regional

Escritores y poetas de Suardi, San Guillermo, Colonia Bossi, Brinkmann y Freyre compartieron un abrazo literario en el encuentro denominado “El susurro de la palabra”, organizado por el Taller Literario, “El abrazo de la voz y la palabra”, de la Biblioteca popular “Domingo F. Sarmiento de Suardi para conmemorar el día del escritor

En la primera parte del encuentro rindieron homenaje a la escritora suardense Marelí Sordello que justo ese día habría cumplido 90 años, como así también hubo un reconocimiento a la poeta Elbis Gilardi quien a su vez coordino la continuidad del encuentro brindando herramientas para que los participantes pudiesen vivenciar el susurro de la palabra a través de la poesía. Finalmente los escritores y poetas compartieron sus trabajos entre mates, café y tortas.

La viva expresiion del tango a través de la vos de Soledad Girau y la poesía hecha canto por intermedio de Jorge Serrano.





El homenaje del municipio a Mareili Sordelo

El 13 de junio de 2019, recuerdan a la "escribidora", como le gustaba llamarse, “Mareili Sordelo”, que justamente ese día estaría cumpliendo 90 años.

Marelí Sordello, nació el 13 de junio de 1929, siempre vivió en Suardí, fue empleada mercantil y bibliotecaria en el Instituto José Manuel Estrada, colaboró con la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento, formó parte del grupo fundador de Amigos de la Cultura y del Centro de Estudios Históricos de Suardi, brindó charlas sobre arte y literatura coordinó talleres y encuentros de poetas.

A partir de 1968 cuando su primera producción” La Seca”, fue premiada en Buenos Aires, escribió numerosos cuentos y relatos, participó con trabajos en diarios de distintas provincias y en variadas antologías.

En 1993 publicó el libro Suardi, sus calles y sus nombres, fue una intelectual destacada, de formación cristiana, siempre trabajo a favor de la cultura.

Falleció en Suardi el 4 de julio de 2010 y dejó a su pueblo su casa, un espacio de crecimiento de identidad local y de expresión artística.





Reconocimiento a Elbis Gilardi

Por Miguel Peiretti

"Pocas veces —dice el escritor Leopoldo Brizuela— tuve la sensación tan clara de volver a la infancia como cuando visité, en el 93, a un exiliado argentino en Montreal y me recibió hablando la misma lengua que hablábamos al irse, un rioplatense lleno de la jerga de la época, que defendía como un modo de resistir. Una lengua que era la de sus compañeros muertos, y en la que ya no podía hablar con nadie. Por eso, cuando volvió no toleró la nueva Argentina y se volvió a Montreal".

Eran épocas en que se instalaba “El silencio es salud”, una temible frase que el Brujo López Rega sentencio en la navidad de 1974 con la excusa de una campaña contra los ruidos molestos, pero que tenía como propósito callar a quienes denunciaban el terrorismo de Estado que se instalaba con la Triple A, profundizado a partir del 24 de marzo de 1976.

Según la profesora y especialista del área de Lingüística de la Facultad de Educación Elemental y Especial de la Universidad de Cuyo, Estela Salvo asegura que en la década del sesenta se utilizaban unas 12 mil palabras, otros estudios manifiestan que en la década del setenta eran unas 8 mil las palabras empleadas. En la actualidad en nuestra comunicación cotidiana utilizamos sólo y con suerte unas trescientas, dicen especialistas, otros estiman que llegan a las 800 palabras.

El proceso iniciado en la década del setenta además de todo lo que conocemos ocurrió, consciente del poder que tiene la palabra, nos fue cercenando el uso del lenguaje, como método para el vaciamiento de mentes para un mayor dominio con el propósito de construir una sociedad de consumidores consumidos, algo que seguimos padeciendo en nuestros días.

Pero como todo elemento destructor, tiene su antídoto para resistir desde “el susurro de la palabra” haciendo que la impuesta alteración de la fluidez como un hecho revolucionario este ahí logrando el placer de la escritura, demostrando que la utopía del susurro de la lengua siga encontrando horizontes para traspasar las fronteras que interponen.

En nuestra región desde hace varias décadas quien viene realizando aportes para que entendamos que el silencio no es salud, más allá, que muchas veces es necesario, para que el susurro no sea confuso o podamos escuchar nuestra voz interior para transformarla en prosa, Elbis Gilardi con su profunda vocación docente, seduce para que la palabra no sea cercenada y podamos desde el fluido lenguaje no ser esclavos de las imposiciones.

Al celebrar el día del escritor y escritora, como reconocimiento, como homenaje a la escritora Elbis Gilardi propagadora de la palabra para nutrir el lenguaje, y a través de ella a todas y todos los que resisten desde la escritura y la palabra.





