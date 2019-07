/ / Abolir el sometimiento que sufren las mujeres

Por Miguel Peiretti

“El concepto de esclavitud se refiere a todo trabajo no remunerado o muy mal pagado, y en que las personas carecen de garantías, principalmente el de la libertad” manifiestan al establecer el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, que se celebra a cada 2 de diciembre, fecha en que la Asamblea General de la ONU aprobó el convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena en el año 1949.

La esclavitud, la servidumbre y la trata de personas quedan rechazadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos que se aprueba en el año 1948, expresando que nadie estará sometido y se prohíben en todas sus formas.

Aunque se han llevado a cabo procesos para su erradicación, aún persisten formas esclavizantes más modernas en la que inciden una gran cantidad de factores, siendo la pobreza y la situación social de las personas la argumentación más importante por la que se justifica el aprovechamiento para la explotación laboral. Es lo que ocurre en Morteros, que si bien no llega a ser una situación de plena esclavitud, al estar vulnerando derechos humanos básicos, al utilizar la denominada “servidumbre por situaciones extremas", la cual se refiere, a quienes al no contar con otra opción, deben prestar servicios de la forma a la que son obligados para alimentar a su familia, rozan la esclavitud.

La precarización laboral y la explotación de los seres humanos es parte de la esencia del neo liberalismo, pero con las mujeres es más voraz, ya que no solo enfrentan las condiciones precarias, sino también malos tratos, además de verse obligadas por necesidad a dejar a sus hijas e hijos, siendo en este caso más grave aún por que es el Estado quien ejerce violencia hacia la mujer, en lugar de garantizar que esto no ocurra.

Una amplia cantidad de hechos permiten identificar situaciones abusivas o ilegales en el ámbito de tu trabajo, señala el Ministerio Público Fiscal de la Nación, como la presencia de malos tratos, amenazas, violencia o engaños, son fuertes indicios de explotación laboral o de trata de personas, además cuando se le paga muy poco a quien trabaja especifican desde el mismo organismo.

A pesar que todos nuestros derechos fundamentales están consagrados por el derecho internacional y consagrados constitucionalmente, se siguen padeciendo agresiones y abusos, y en mayor medida las mujeres que son las que deben soportar condiciones laborales que recuerdan la era de la esclavitud. Más doloroso es cuando esta acción es ejercida por otra mujer como autoridad, quizás también sometida por sus superiores.

Las 39 mujeres sufren más destrato que los 2 varones que integran el grupo que realizan el barrido de las calles de Morteros, al realizar los hombres el trabajo cuando el sol ya calienta, mientras que la mayoría de las mujeres deben realizar el barrido en la madrugada bajó las heladas. A los hombres les brindan la posibilidad de trabajar mayor cantidad de días y en consecuencia perciben un salario más alto, como parte de la inequidad de género que impulsan las autoridades municipales.

Hay mujeres que tienen una antigüedad superior a los 10 años, otras están en los 7 a 8 años, mientras que otras tienen menor cantidad de años realizando un trabajo no remunerado y mal pago, lo que cuando sus cuerpos ya no aguanten mas, tendrán que seguir sometiéndose porque no tendrán aportes jubilatorios. Este proceso de subordinación no es llevado adelante por un patrón, o una empresa privada que decide sobre la vida de las trabajadoras, sino que es el Estado, en este caso municipal que las invisibiliza para hacer que por sus extremas condiciones y necesidades trabajen por un salario de miseria bajo un ardid para tratar de hacer ver legal la utilización de las personas.

En este caso la solución no está en manos del gobierno municipal que como Estado en lugar de velar por el cumplimiento de los derechos, es quien aprovecha la situación social y laboral, como tampoco lo está en el sindicato que en lugar de defender a quienes son explotados, su representante es quien se encarga de hacer trabajar bajo inaceptables condiciones, para que trabajadoras como las mujeres que barren las calles de Morteros dejen de ser explotadas, para que no tengan que dejar en la madrugada a sus niños y niñas solos, es necesario un gran movimiento que lleve adelante acciones concretas, donde cada uno de nosotros como ciudadanos de manera colectiva exijamos a los representantes del pueblo, establezcan programas que promuevan desde el municipio el trabajo digno para todos, sobre todo con equidad para que las mujeres no sigan por necesidad soportando hechos cercanos a la esclavitud.





Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.