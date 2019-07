/ / Brutal matanza de terneros en la zona rural de Tránsito

Los animales habían sido vacunados recientemente contra la aftosa y su carne no se puede ingerir hasta, al menos, pasadas las dos semanas. En un campo ubicado en el Paraje La Quemada, zona rural de Los Quebrachitos y a unos 20 kilómetros de la localidad de Tránsito, el miércoles último asesinaron a 14 terneros de un feedlot. El trágico escenario fue hallado por el productor agropecuario y dueño de la estancia Pablo Tosolini.





Tosolini relató la desagradable situación: «cuando llegamos a la escena de los hechos fue realmente una masacre lo que vimos. Habían terneros tirados, degollados y les habían sacado las tripas», comenzó.





Los terneros, que rondaban los 250 kilos, estaban encerrados a unos 150 metros de la fábrica de feedlot sobre un camino público. Los malvivientes, según relata Tosolini, «los enlazaban, los pasaban por debajo del alambre sin cortarlos y los cruzaban a una esquina al frente de la fábrica, donde un vecino tiene un maizal». Allí dejaron tirados dos, junto a las vísceras del resto.





«Las conclusiones que tengo es que no le sacaron el cuero para no ensuciar la carne, por eso están los terneros sin las tripas solamente, se llevaron los higados, chinchulines, riñones, todo lo que se podía vender y lo único que dejaron es el desperdicio», relató indignado.





Haciendo cálculos, el productor expresó que se llevaron aproximadamente 3.000 kg de carne, por lo que la principal preocupación radica en la venta ilegal de la misma. Los animales habían sido vacunados recientemente contra la aftosa y su carne no se puede ingerir hasta, al menos, pasadas las dos semanas.

«La carne está afiebrada y a los humanos les puede traer un problema de salud. No se puede comer, hay que esperar unos diez o quince días. Por eso, tengan cuidado cuando compren carne», recomienda a la población, además de solicitarle a los carniceros que analicen las ofertas de carne proveniente de holando o cruza.





Si bien en un primer momento se sospechó sobre animales salvajes que podrían haber provocado la muerte de los terneros, luego se hallaron tirados en la escena «poulóveres, ropa sucia, colillas de cigarrillos y alcohol».





En ese mismo sentido, el productor relató que el jueves lo llamaron anónimamente y le brindaron datos de una localidad en la que se estaba vendiendo los animales en una carnicería, «inmediatamente llamé a la policía y aún estoy esperando que actúe», expresó.





«Hicimos la denuncia correspondiente pero no entiendo los tiempos de la justicia. Me dijeron que pueden demorar una semana o diez días para hacer un allanamiento, pero en ese tiempo no quedan ni los huesos»

Fuente: Hablando Claro

