/ / Cerca de Freyre le robaron el auto a una remisera de Porteña

Imagen satelital de la zona donde fue asaltada la mujer

Dos delincuentes fingieron ser pasajeros, le pidieron que los traslade hasta San Francisco desde la ruta 1, cerca de Freyre, donde la esperaban, pero todo fue un engaño y la mujer de 48 años fue víctima de un violento asalto.

Una remisera de Porteña fue sorprendida el viernes a la noche por dos delincuentes que le robaron el auto tras ser contactada para realizar un viaje desde esa localidad hasta San Francisco.





El hecho ocurrió alrededor de 21.45, en la ruta provincial 1, a dos kilómetros de la localidad de Freyre.





Según informó la policía, los malvivientes asaltaron a la mujer y le sustrajeron un automóvil Chevrolet Corsa gris, dominio PDH 136.





"Me contactaron por teléfono diciéndome que estaban trabajando en un campo cerca de Freyre y que debían viajar a San Francisco. Les pasé el costo del viaje desde Porteña hasta donde ellos iban y me dijeron que iban a contestar como a los 40 minutos. Al rato, me volvieron a llamar y dijeron que me esperaban a la orilla de la ruta, dos kilómetros antes del cementerio de Freyre", contó la víctima, María Emilia Anastasia (48). Y agregó: "Cuando voy llegando, veo una camioneta que ingresa hacia el campo, pensé es el patrón que los trajo y eso me inspiró confianza, para que los viera me hacían señas con la luz del celular".





La trabajadora del volante indicó que uno de los sujetos se sentó adelante y el otro en la parte trasera. "Antes de salir, el que se sentó atrás me tomó del cuello y me pedían que apagara la luz interior del auto. Además del auto, se llevaron la billetera con algo de dinero, documentación y los dos celulares", precisó.





La mujer contó que el autotenía una autonomía de 200 kilómetros porque tenía medio tanque de nafta y de GNC, unas tres líneas aproximadamente.





La remisera quedó en el medio del campo y fue socorrida por un conductor ocasional, que la acercó hasta la comisaría de Porteña, donde radicó la denuncia. "Si los volviera a ver los reconocería. Uno era un hombre joven de unos 21 años y el otro era morocho de contextura física robusta y de unos 40 años", describió.





Personal policial de Freyre, Porteña y otras localidades realizaron un operativo cerrojo en la madrugada de este sábado buscando al automóvil y a los presuntos ladrones, pero sin resultados positivos.

