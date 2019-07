/ / / Consumo de drogas Dolorosa realidad en crecimiento

Alejandra Castro junto a padres estuvo en una escuela rural de Morteros trabajando en el día internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas para prevenir a la niñez no caiga en el consumo

“El mes pasado se acercaron 21 chicos y chicas en quince días para buscar ayuda, cuando empecé hace unos 6 a 7 años el promedio era de 6 casos por mes. Es muy elevado el crecimiento que hubo, vemos muchos casos por día y cada vez llegan en estado más lamentable” manifestó Alejandra “Titina” Castro integrante de un grupo que trabaja en la recuperación de adictos a sustancias y con familiares de estos al sintetizar su visualización sobre la realidad de la problemática de los adictos a las drogas en Morteros

No se tienen estadísticas sobre la cantidad de personas que consumen en la ciudad, expresa esta mujer que en soledad le pone el pecho y el alma a las víctimas que sufren este grave flagelo y al mismo tiempo considera que deberían desde los organismos oficiales brindar a la comunidad estadísticas para que la sociedad tome conciencia y trabajar con seriedad.

Al explicar que solo atiende a quienes acuden a ella en busca de auxilio, “no salgo a buscar chicos para recuperar, solo son los que piden ayuda” y acotó que unas 30 familias que tienen algún miembro adicto son las que participan de las actividades de ayuda, a lo que se deben sumar cinco chicos que son atendidos en el RAP Brinkmann y por intermedio de esta institución otros cuatro están internados, además de quienes van en busca de ayuda otros lugares dan una idea de la gran cantidad de consumidores que tiene la ciudad. “Es necesario que se tomen conciencia sobre esta dolorosa realidad. Necesitamos que la gente se comprometa, que nos brinde ayuda, porque no contamos con apoyo”

Por otra parte señaló que integrantes de Remar que hace unos meses estuvieron recorriendo las calles de Morteros se fueron muy preocupados por la cantidad de lugares de ventas que hay y se asombraron por la gran cantidad de chicos que encontraron en esquinas, playones, plazas en muy mal estado por el consumo.

Hoy se consume marihuana, cocaína, fármacos, crack, “hay muchos chicos comprometidos con el crack” puntualizó muy preocupada Alejandra Castro por los efectos que produce y por la corta vida que tiene quien lo consume.

Por otra parte dijo que no recibió a consumidores de paco, pero si escucho hablar sobre la existencia en Morteros de otra sustancia que mata

En relación a la comercialización de drogas, aseguro que las pibas y los pibes que van en busca de ayuda no hablan del tema, no comentan sobre quienes venden, “ellos vienen a buscar ayuda para salir, porque están tocando fondo, pero no hablan de la venta y es un tema que no lo toco porque si hablo sobre ese tema no tengo un chico. Los familiares si hablan sobre el tema, están muy molestos, el enojo es contra eso, por la falta de acción de autoridades”.





Departamento San Justo

Unos pocos vendedores presos

De acuerdo a un informe publicado por el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales de Córdoba, durante el año 2018, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico que funciona en los Tribunales de San Francisco, atendió 68 investigaciones por infracciones a la Ley de Narcotráfico (23.737) que comprende distintos delitos en su normativa y a través de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), cerró 61 "kioscos" de droga.

Si consideramos que tiene a cargo todo el departamento San Justo son insignificante los resultados obtenidos ya que no llegaron en promedio a cerrar dos puestos de ventas por cada población en un año, mientras que los traficentes y financistas siguen operando con total libertad e impunidad.

