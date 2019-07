/ / / Desapareció un cajón con los restos de un ex policía del cementerio de Brinkmann

Despareció un cajón con los restos de un ex policía que hacía 16 años se encontraba en un panteón. El hecho ocurrido en el cementerio “Romildo Curiotti” de Brinkmann fue descubierto cuando sus familiares fueron el domingo para reducir los restos. El último viernes la hija del ex policía de apellido Garrone realizó los trámites correspondientes en el municipio local para reducir los restos de su padre fallecido hace 39 años. El domingo junto al sepulturero se acercaron al panteón y al sacar la tapa del nicho no se encontraba en el lugar no había nada, el espacio se encontraba vacío, como tampoco habría signos de haber violentado el lugar.