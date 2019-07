/ / / Explotan laboralmente a mujeres disfrazándolo de ayuda social

Un grupo de mujeres que realizan tareas de barrido de calles durante toda la semana pasada reclamaron frente al edificio municipal un aumento de los montos que perciben por el trabajo de barrido de calles. El viernes fueron atendidas por integrantes del Departamento Ejecutivo quienes les informaron que además de no brindarles ningún tipo de aumento, incrementaban el sometimiento castigándolas con el descuento de los días que estuvieron llevando a cabo el reclamo.

En la reunión que mantuvieron en la sala de Desarrollo Social el jefe de gabinete les planteo que es esto o nada. “La La municipalidad no puede producir aumento de sueldo, hasta tanto no tengamos un ingreso distinto, en cuanto a la moratoria vamos a mantener la misma postura, vamos a seguir pagando lo mismo por el trabajo realizado” expresó Oscar Altieri mientras aseguraba que le seguirán entregando el bolsón y mantendrán las horas que vienen trabajando.

En otro tramo de la reunión Altieri le planteo que la crisis que el gobierno está generando la tienen que soportar los de abajo al decirles que “Cada día hay más gente que demanda trabajo y la plata es la misma, entonces tenemos que hacer un esfuerzo para poder repartir entre todos. Así que esas son las condiciones, la que no trabaja no cobra. Si no quieren realizar el trabajo, tienen todo el derecho no hacerlo por no van a cobrar”, asegurando que ellos no van a dejar sin trabajo a nadie, “en la medida que colaboren”

Al manifestarles que no son empleadas municipales, les reitero que “si trabajan van a recibir la ayuda social, sino quieren trabajar no van a cobrar”,

Desmintiendo al Secretario de Economía y al Intendente que días pasado aseguraron a la población que hubo una adhesión importante adhesión con más de 700 vecinos que se acogieron a la moratoria, Oscar Altieri le dijo a las mujeres que prestan el servicio de barrido, que no tienen plata “porque la gente no paga impuesto” y que no podrán aumentar el salario que les abonan hasta que no aumente el ingreso de la moratoria.

Durante la reunión los secretarios que participaron del encuentro les manifestaron que el intendente no participaba por estar en otra reunión, pero cuando las mujeres salieron lo encontraron en el edificio municipal y al llamarlo para charlar sobre el tema con él, “no respondió a nuestro llamado, no saludo y se escapo hacia su camioneta que estaba al frente y se fue, sin decir una palabra”.





Anunciaron el castigo por reclamar

Posteriormente a través de Fm Radio República el Secretario de Gobierno, Mauricio Ledesma reitero, “le dejamos en claro que no son trabajadoras de la municipalidad, ellas reciben un ayuda social y a cambio de ese subsidio devuelven algo a la sociedad”. Las mujeres sufrirán descuentos por los días no trabajados, “nosotros tomamos estos reclamos como una medida que no corresponde” cerró

Oscar Altieri en la televisora de la cooperativa también explicaba que no son empleadas, sino que ellos ayudan a las mujeres, pero al mismo tiempo daba conocer la aplicación de sanciones dinerarias a quienes no se someten y resolvieron visibilizar la situación, “las personas que no han trabajado por voluntad propia no van a cobrar la semana por respeto al resto de la mujeres que trabajó”, sostuvo













