/ / Estuvo en Brinkmann: Falleció el valiente periodista Andrew Graham - Yooll

Andrew Graham - Yooll en el 2008 estuvo en Brinkmann

Lo conocimos en Brinkmann hace diez años, época en que era defensor de los lectores de “Perfil”, y a partir de ese momento mantuvimos permanentes intercambios, quien en muchas oportunidades como una gran defensor de los lectores nos brindo sugerencias. Hasta siempre Andrew.

Andrew Graham - Yooll falleció el viernes 5 de julio en Londres a la edad de 75 años, luego de llegar para el casamiento de su nieta. Fue uno de los pocos periodistas que con valentía alzaba su voz durante la última dictadura desde el Buenos Aires Herald para denunciar la represión ilegal y publicar noticias sobre desaparecidos.

Había sido procesado por haber sido considerado subversivo por realizar una entrevista a conductores del ERP, situación que lo obligo a salir con un auto de la embajada francesa hacia un avión que lo traslado a Inglaterra, donde estuvo hasta 1982 que resuelve volver como corresponsal del diario británico The Guardian durante la guerra de Malvinas. Ante el riesgo de vida tuvo que regresar a Londres, volviendo en 1984, convocado por el entonces presidente Raúl Alfonsín, como testigo en el juicio contra Mario Firmenich.

Estuvo en Brinkmann en noviembre de 2008 convocado por el entonces intendente Jorge Racca, ex combatiente de Malvinas para el autor del reconocido libro "Buenos Aires, Otoño 1982", en el que relata una serie de crónicas de la Guerra de Malvinas, estuvieran en el Foro de Participación Ciudadana, que organizaba la Municipalidad de Brinkmann, donde hizo referencia a aquella guerra y a los miedos que la sociedad argentina tenía por los hechos de violencia que tanto guerrilleros como grupos para militares fueron llevando hacia el terror a la sociedad.

Andrew Graham Yooll, hijo de madre inglesa y padre escocés, nacido en Buenos Aires, últimamente radicado en la provincia de Entre Ríos, es autor de más de 20 libros entre el que se destaca el best seller internacional “Memoria del Miedo”, el que realiza aportes para entender los hechos que nuestro país vivió entre 1973 y 1976.

Comenzó como redactor en el Buenos Aires Herald a la edad de 22 años. Cuando volvió a Argentina tuvo distintos cargos en La Nación, Pagina 12, La Prensa, Noticias, además de realizar traducciones, entre ellas Mafalda, obras de teatro y poemas.

Durante su estadía en el país de sus padres pudo formar parte de diarios importantes como The Daily Telegraph y The Guardian. Fue director de las revistas británicas South e Index on Censorship.

Hace un tiempo su archivo personal de fotos, correspondencia y revistas lo donó a la Universidad de San Andrés.





