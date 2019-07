/ / / Freyre: Presentaron "Imparable" una obra contra el hostigamiento y maltrato escolar

Ayrton Oviedo, el actor que realiza un unipersonal contra la problemática de bullying que se volvió viral en las redes, brindó tres funciones en el sal´´on "Conde de Torino de Freyre con su obra "Imparable"

«Imparable» es una obra teatral protagonizada por el actor Ayrton Oviedo y dirigida por el profesor, actor y director Mariano Rey. Con ella busca concientizar y poner en evidencia los distintos tipos de violencia que sufre la población juvenil, abordando específicamente la denominada bullying, también conocida como hostigamiento y maltrato escolar, combinando recursos dramatúrgicos y artísticos de gran despliegue físico.

Posterior a la presentación artística se desarrolló una charla debate que incluyó al personal docente junto a la población estudiantil.





"Cuando estuve en la secundaria sufrí el acoso de mis compañeros"

Ayrton Oviedo en una entrevista que mantuvo en Canal 6 expresó: "Tengo 21 años, y cuando estuve en la secundaria sufrí el acoso de mis compañeros. En ese momento la palabra bullying estaba pero no era aplicada, y no pude comunicar lo que había pasado. Despúes de un tiempo pude comunicar todo lo que había pasado en ese lugar y lo superé recién el año pasado. Eso me sirvió para hacer la obra teatral» explicó Ayrton.

La obra unipersonal se llama «Imparable», y fue ideada por el joven actor junto al profesor de teatro Mariano Rey, de la ciudad de San Lorenzo.

«Empezamos a trabajar y le dimos forma hasta que la presentamos en mayo. Es un unipersonal que cuenta la historia de un adolescente que sufre esto. Es cómica como para atraer al público y después va entrando en el tema del bullying».

En el unipersonal «Mostramos como el cyberbullying creció, y dejamos mensajes. Posterior a la obra, hacemos una charla a los chicos donde cada uno puede participar con su pregunta» explicó Ayrton.

El camino del actor estuvo marcado por el bullying que sufrió en carne propia, en el propio establecimiento escolar al que asistía:

«Hago teatro desde hace 10 años y senti que necesitaba llegar a la gente por esto, porque es un problema que sufrí. En la secundaria me trataban como negro, pobre de barrio, y Puerto San Martin está muy mal visto afuera. Así las cosas fueron pasando hasta el punto en que en 1er año un compañero me agredió fisicamente, me rompio la boca de una piña. Mis padres fueron al colegio a hablar, pero sentí que no tenía que darle más cargas a ellos proque estaban pasando por una separación, entonces después cuando el bullying siguió yo preferí callarme. Hice mal en callarme. No quería ir al colegio para no pasar por eso».





El maltrato sufrido, pasó a una nueva instancia con la llegada de Facebook y los nuevos medios de comunicación

«Cuando llegó el 2011, con la llegada de las redes, se reían de mi por esos medios y nunca pude darle la oportunidad a los profesores de que me ayuden, porque siempre me callé y tuve que esperar años para poder superarlo, que fue el año pasado».

En nuestra ciudad, el bullying está presente como en cada ciudad, y en los establecimientos educativos, la discriminación se vuelve cada vez más fuerte.

El unipersonal ideado por Ayrton busca dejar un mensaje de advertencia, pero sobre todo, de superación:

«Creo que hay que perdonar el pasado y las personas que lo hicieron, porque sino te quedas atascado odiando a tus compañeros. Yo no los odio, les agradezco lo que hicieron porque gracias a ellos pude encontrar mi camino y estoy feliz con lo que estoy haciendo, ayudando a la gente».

Fuente: Canal 6

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.