Maravilloso guiso que tiene miles de versiones y mucho saborPor Leandro CilibertoHoy vamos a preparar un locro criollo, este maravilloso guiso tiene miles de versiones y mucho sabor. Te preponemos una versión muy completa para cocinar con amigos y familia.( para 6 personas ):Maíz blanco 1 paquetePoroto alubia 1 paquetePanceta cortada en cubitos 200 gramosNalga cortada en cubos 250 gramosChorizo 2 unidadesSalchicha parrillera 250 gramosOreja de chancho 250 gramosPatitas de chancho 250 gramosCurrito de chancho 250 gramosMorrón rojo 100 gramosMorrón verde 100 gramosZanahoria 1 unidadCebolla 100 gramosApio 100 gramosPuerro 100 gramosPapa 1 unidadBatata 1 unidadZapallo criollo 200 gramosZapallo anco 200 gramos1 chocloCebolla de verdeo 2 ermitasLaurel 4 hojasPimentón 2 cucharadasAjí molido 1 cucharaditaSal y pimienta a gustoCaldo de verdura c/nAceite 20 cm3.Preparación:Poner el maíz y los porotos por separado y dejarlo en remojo toda la noche, una vez pasado la noche hervirlos por separado hasta que estén tiernos colar y reservar. Hervir por separado el chorizo con la salchicha parrillera, las orejas de chancho con las patitas y el cuero de chancho junto por espacio de 30 minutos y una vez todo cocinado colar todo y dejar enfriar. A los chorizos como la salchicha cortar en rodajas, a las orejas cortar en cubos , trocear las patitas y terminar de cortar el cuero en tiritas y reservar.Por otro lado cortar los morrones, la cebolla, el apio, la zanahoria, el puerro en cubitos y reservar. La papa y la batata pelarlas y cortarlas en cubos y dejarlas en agua para que no se oxiden, a la calabazas cortarla en cubos y el choclo en rodajas. En una olla grande cocinar la panceta y la nalga, una vez que esten dorados, agregar las verduras, revolver con cuchara de madera , cuando estén tiernas las verduras agregar el caldo e ir agregando el cuerito , las orejitas y las patitas, revolver esperar unos minutos que rompa hervor y agregarle los porotos y el maíz, revolver agregar el laurel, el ají molido y el pimentón, dejar cocinar por espacio de 10 minutos y agregarle el chorizo y la salchicha revolver, cuando este a 20 minutos de salir le incorporamos las papá, la batata, los zapallos y el choclo (esto lo agregamos a lo último para que no se nos pase de cocción y no se nos rompa por el exceso de cocción) algunas recetas le piden poner el zapallo también primero para que se desarme y tiña nuestro guiso, cualquier opción que utilicen es valida, sal y pimienta a gusto. Dejar cocinar hasta que nuestras papas, zapallos, batatas y choclo estén cocidos. Si nuestro locro ya está y tiene un caldo líquido algunos lo espesan con un poquito de fécula. Si no dejar que el almidón de la papa, batata y el choclo lo hagan.Nota: La salsa que acompaña nuestro locro se llama quiquirimichi que costa de aceite o grasa se deja en una sartén que tome temperatura una vez que tomo temperatura se le agrega ají molido, pimentón cebolla de verdeo picada y sal. También hay opciones de agregar costillitas, mondongo y demás carnes. Las carnes que utilicen es de su agrado, también se puede cocinar todo junto de cero, hay opciones vegetarianas.