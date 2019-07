/ / / / Reclamo de mujeres explotadas por la municipalidad de Morteros

Un grupo de mujeres que realizan tareas de barrido de calles reclaman a la Municipalidad de Morteros un aumento de los montos que perciben. Trabajan en turnos de tres horas, quienes lo hacen tres veces por semana cobran 3 mil pesos por mes y quienes lo hacen dos veces por semana reciben 2 mil pesos mensuales. Hace dos años que no reciben aumento. Si se enferman, llueve o es feriado no cobran

El Secretario de Gobierno Mauricio Ledesma en declaración a los medios explicó el mecanismo que utilizan para la explotación laboral de las mujeres, señalando que les otorgan un subsidio por las tareas que realizan a alrededor de 120 personas que barren calles y otras trabajan en establecimientos educacionales, asegurando que no pueden reclamar una relación laboral

Las empleadas que realizan tareas de barrido de calles dicen haber sido amenazadas por una empleada de Desarrollo Social en que pueden quedar sin trabajo si siguen adelante con la medida de fuerza y al mismo tiempo indican que si se enferman, si es feriado, si llueve les descuentan la jornada, entonces para no perder la miseria de sueldo que perciben tienen que devolver esos días en otro momento.

Esta maniobra de sometimiento que vienen sufriendo las mujeres contaría con la complicidad del representante del Suoem San Francisco y Zona, Ricardo Pelatti, quien en muchas oportunidades se lo vio trasladando en la chata de una camioneta sin ningún tipo de medidas de seguridad a las mujeres para que cumplan con la tarea por la que les pagan en negro la miserable suma de 83 pesos por hora, congelado desde hace dos años, más allá que a escondidas les dice que está bien que luchen, pero la entidad que él representa brilla por su ausencia, al igual que el Sindicato de Empleados Municipales de Morteros.

Un grupo de 42 mujeres que se manifestaron frente al corralón municipal en la jornada de ayer, mientras que hoy lo hicieron frente al edificio municipal donde puntualizan que ellas reciben 83 pesos por hora, cuando el personal del servicio domestico está cobrando cerca de los 200 pesos por hora, por lo que reclaman que se aumente el monto que reciben por su trabajo, como así también señalaron que en los municipios de Brinkmann y Suardi las mujeres que barren cobran unos 3 mil pesos por semana, es decir percibe cuatro veces más que lo que está pagando el municipio de Morteros.

Indicaron que vienen reclamando un aumento desde hace mucho tiempo, prometiéndoles un ajuste antes de las elecciones, pero pasada las mismas no tuvieron ningún tipo de respuestas por parte de las autoridades municipales. “El intendente nos dijo chicas ayúdenme a ganar las elecciones y Uds. tienen el aumento, no solo que no aumentó, nos sacó el gas que antes teníamos” explicaron las mujeres que seguirán manifestándose hasta que no lleguen a un acuerdo satisfactorio.

Desde el municipio les adelantaron que mientras estén con la medida de fuerza y no trabajen no les abonaran el miserable sueldo que perciben. Esta mañana la Secretaria de Desarrollo Social, Patricia Ferrero les dijo a las mujeres que denunciaron ser amenazadas por una empleada del área municipal que ella conduce, que los días no trabajados se van a descontar como se hace siempre.

Por otra parte Ferrero adelantó que recién el viernes van a ser escuchadas en una reunión con todos los secretarios, “El tema es el aumento que ya se les dijo que en el momento que el municipio esté en condiciones se les va a dar, por ahora no se puede prometer porque no se puede cumplir”

A pesar que se les hace cumplir un régimen laboral como si fueran empleadas municipales con todas las obligaciones, pero sin ningún derecho, la Secretaria de Desarrollo Social, asegura que es una ayuda social “que tienen que devolver con servicios tanto en guarderías, colegios, barrido, por su puesto están con problemas económicos, la mayoría son madres solteras, pero ellas aceptan esas condiciones porque es lo necesitan. Es eso lo que se puede pagar, la municipalidad está desbordada por la cantidad de personal entonces no se puede pagar más” y al mismo tiempo considero Ferrero que lo tienen que tomar como una vidriera para conseguir un trabajo en blanco

Esta situación de explotación y violencia laboral fue denunciada desde Regionalísimo en marzo de 2016, donde poníamos de manifiesta que las trabajadoras son severamente castigadas con la quita de jornadas laborales cuando no cumplen determinados requisitos, además por razones de lluvia, enfermedad o cualquier otra causa que no les permita llevar a cabo la tarea disminuye automáticamente el monto que perciben en la semana, profundizando aun más la situación de indigencia, que es aprovechada para la explotación laboral.

Como consecuencia de aquella nota, autoridades municipales habían obligado a un grupo de mujeres a realizar una manifestación contra nuestro medio con la intención de desprestigiarnos diciendo que desmentían totalmente, tratando de falaz y engañera la nota realiza en aquel momento. A un poco más de tres años los hechos demuestran que lejos de resolver la situación profundizaron los mecanismos de explotación laboral.

