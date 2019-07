/ / / Repudio al tweet de la cuenta oficial del Senado de la Nación

El 7 de julio desde la página oficial del Senado Nacional (@SenadoArgentina), se publicó un Tweet que decía “Hay pedófilos que tienen conciencia moral y buenos frenos y saben que llevar adelante su deseo genera un daño en otros, los abusadores son quienes carecen de frenos: esas personas no se recuperan porque no tienen intención de recuperarse” haciendo referencia a una entrevista realizada al Dr. Grosman en el programa “Cuarto Intermedio” que se emite por Radio Nacional AM870. El 7 de julio desde la página oficial del Senado Nacional (@SenadoArgentina), se publicó un Tweet que decía “Hay pedófilos que tienen conciencia moral y buenos frenos y saben que llevar adelante su deseo genera un daño en otros, los abusadores son quienes carecen de frenos: esas personas no se recuperan porque no tienen intención de recuperarse” haciendo referencia a una entrevista realizada al Dr. Grosman en el programa “Cuarto Intermedio” que se emite por Radio Nacional AM870.





Sin dudas la publicación de dicho mensaje por parte del Senado en la página oficial, ha abierto la posibilidad para debatir sobre la naturalización de la pedofilia -lo cual importa un posicionamiento ético sobre la temática- y en tal sentido repudiamos enfáticamente este accionar.





Es sabido que existen movimientos que pretenden naturalizar estas cuestiones para eventualmente esquivar el reproche social y judicial que conllevan estos procederes aberrantes, máxime cuando estamos refiriéndonos a la niñez. Entre ellos, se encuentran personas que defienden la existencia del supuesto Síndrome de Alienación Parental (SAP), cuyo creador Richard Gardner expresó entre otros descarríos que: «la pedofilia puede mejorar la supervivencia de la especie humana sirviendo a propósitos procreativos», “en cada uno de nosotros hay algo de pedofilia», «en la historia de la humanidad la inmensa mayoría de los individuos ha considerado la pedofilia como la norma», “los niños y las niñas (en sus encuentros sexuales con adultos) sufren porque nuestra sociedad reacciona de forma desproporcionada a la pedofilia«, “los niños y las niñas son sexuales de forma natural y pueden iniciar encuentros sexuales seduciendo al adulto» y «si se descubre la relación sexual es probable que el niño o la niña fabrique una idea donde culpe al adulto de esa iniciación sexual». Es decir, que el invento del sSAP está íntimamente relacionado con la idea de naturalizar aquellos comportamientos sexuales que llevan directa e indirectamente al Abuso Sexual en la infancia.





En este sentido, durante el año 2013 el Senado Nacional aprobó el proyecto de resolución que por Expediente 3604/13 manifestó “su preocupación por la utilización del falso ‘Síndrome de Alienación Parental’ (SAP) en procesos judiciales penales y de familia como estrategia de defensa de los abusadores, en tanto constituye una flagrante violación a la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y carece del respaldo y reconocimiento de la comunidad científica».





Por ello consideramos que la publicación en redes sociales de aquel mensaje que impulsa al debate por parte de la sociedad, resulta no sólo contrario al posicionamiento oportunamente emitido, sino que importa la posibilidad de debatir sobre la violación a tratados internacionales como la Convención de Belén do Para y la Cedaw, que mediante recomendaciones a distintos países los Comités, han manifestado no sólo su repudio sobre la utilización del Supuesto SAP, sino que lo han relacionado con la necesidad de analizar la Violencia de Género ejercida en el ámbito doméstico, al momento de otorgar el cuidado personal compartido de los niños (entre otras cuestiones). En este sentido se ha dicho: “el Comité expresa su preocupación por:





a) El hecho de que los mecanismos legislativos existentes no tienen debidamente en cuenta la violencia de género en la esfera doméstica al determinar la custodia de los hijos;

b) El efecto negativo de los grupos defensores de los derechos de padres y del discurso público sobre el denominado e inexistente “SAP”;

y realizó las siguientes recomendaciones:





a) Aborde de manera apropiada la consideración de las necesidades específicas de las mujeres y los niños a la hora de determinar la custodia de los hijos en los casos de violencia de género en el ámbito doméstico;

b) Adopte todas las medidas necesarias para desalentar el uso del “SAP” por parte de los expertos y los tribunales en los casos de custodia» (CEDAW/C/CRI/CO/7 2016).

«Al Comité le preocupa que… d) Los tribunales, los abogados de la infancia y los trabajadores sociales suelan recurrir a la teoría del SAP, a pesar de que ha sido refutada a nivel internacional» (CEDAW/C/NZL/CO/8 2018). “El Comité acoge con agrado la revisión de la Ley de Custodia en 2015, que antepone el interés superior del niño a todas las demás consideraciones. No obstante, sigue preocupado por la información según la cual, en ocasiones, la búsqueda de un acuerdo de custodia equilibrado prima sobre el interés superior del niño y por el hecho de que esta práctica puede pasar por alto el problema de la violencia doméstica. (C/LIE/CO/5/Rev.1 31/12/2018).





Por este motivo repudiamos cualquier impulso de debate que implique la violación de las normas a los tratados internacionales, reclamamos una investigación exhaustiva y las sanciones que correspondan a quien haya impulsado aquella publicación. Y reclamamos por la adecuación de la normativa específica para se amolde con la debida perspectiva de género, además a los casos donde se disputa la custodia de los niños (o se otorga el cuidado compartido preferente obviando que esto puede ser utilizado como herramienta para seguir ejerciendo violencia).

