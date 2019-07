/ / / Ricardo Etienot:"Lo que manejemos entre nosotros nos va ayudar a crecer"

Mutual de Unión Cultural y Deportiva San Guillermo es una entidad que actúa solidariamente entre sus asociados y por su intermedio con las instituciones de las comunidades del área de influencia. Su presidente Ricardo Etienot cuenta a Regionalísimo los rectores que posibilitan a la entidad sanguillermina mantener en el tiempo la filosofía que ayuda al sostenimiento de la actividad productiva, industrial, comercial, social, deportiva y cultural de los habitantes.





¿En que situación se encuentra en la actualidad la mutual frente a la crisis que vive el país?

“Estamos bien porque aprendimos de lecciones anteriores con contextos bastante más complicados como fue el 2001 – 2002 con una devaluación del 400 %, también en el 95, pero aprendimos la lección, no tomamos depósitos en dólares y ni préstamos en dólares, nos movemos en el ámbito que corresponde, que es manejar el dinero de la localidad para los que viven en la localidad, entonces por ahora venimos superando la situación más o menos bien, nos está permitiendo esto dar créditos más baratos que los bancos, porque también pagamos menos que los bancos en plazo fijo, es la sociedad, no la mutual, es la sociedad ahorrista la que está aguantando para que los créditos no se disparen”





¿Es decir que aplican la filosofía mutualista, en lugar del financiero?

“Si nos manejamos dentro del mutualismo, de cualquier manera no podemos equivocarnos que estamos inmerso en una sociedad, si se produce demasiado desfasaje entre el sistema mutual solidario con lo bancario, uno sabe que el dinero hasta un punto tiene corazón, pero después deja de tenerlo, entonces no nos podemos desfasar demasiado, pero si por los impuestos nuevos que se crearon hace que un plazo fijo en un banco que parece tener una mejor rentabilidad, cuando se descuenta el 15 % de impuesto a las ganancias se parece mucho a los depósitos que tiene la mutual, eso nos está permitiendo poder seguir ayudando. La gente de San Guillermo ayuda a la gente de San Guillermo, la mutual es un nexo”





Esa solidaridad es la que permitió por ejemplo en épocas de inundaciones ayudar a los productores damnificados. ¿Es una práctica activa de la solidaridad y no solo una declamación?

“Somos consientes de eso, no se puede estirar en el tiempo, pero en ese momento se tiene que estar, nuestra premisa es mantener el capital para seguir teniendo fortaleza, pero no puede ser la ganancia el único motivo de nuestra institución, no puede ser que mañana digamos tenemos un capital fenomenal que no es nuestro, en el mutualismo la gente no es socio, es asociado, nadie puede retirar un peso, si mañana se liquidara la mutual y quedara algo se lo lleva el Estado, en conclusión es administrar, dar fuerza, estructura para poder apoyar, pero no generar dinero por generarlo, no tiene ningún sentido”.

“Como en las cooperativas, en las mutuales entramos con buena voluntad y fuimos aprendiendo y entender, lo primero que entendí es que respondo con mi patrimonio, lo que es más grave porque no le pedí autorización a mi señora que es mi socia a que entrara a un lugar donde corría ese riesgo. No es mala la idea, una vez que uno entiende eso se preocupa por hacer capital en la institución para protegerlo y después cumplir con la finalidad”.





Las instituciones también son beneficiarias del accionar de la mutual. ¿Cuál es la razón de las importantes donaciones que distribuyen?

“Todos los años realizamos donaciones a las entidades sin fines de lucro y me encanta poder ver gente que no recibe nada y da tiempo para los demás, todas las cooperadoras esta formadas por personas que ponen parte de su tiempo para los demás, ese es un esfuerzo extraordinario, lo menos que podemos hacer nosotros es trasladar algo de lo que hemos podido hacer, ver una sala con 200 personas que trabajan para el resto es fantástico”.

Es una manera de distribuir, cuando no lo hace el Estado, el problema que las vías de distribución del Estado están influidas políticamente y tenemos derecho a pensar que no va destinado a donde tiene que ir, esto vuelve a la localidad, esto da vuelta acá, cuantas entidades financieras fuera de la mutual hacen aportes, donaciones en la localidad, al contrario se llevan el dinero de la localidad, es legal, tiene derecho a ganar, no lo discuto, lo que si digo lo que manejemos entre nosotros nos va ayudar a crecer”.





