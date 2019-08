/ / / El pueblo salió a la calle para manifestar su cariño en la despedida de los restos de Daniel Martina, intendente de San Guillermo

Secretarios y concejales acompañan a Daniel Martina

Familiares, amigos, diversas figuras de la política y una multitud de vecinos despidieron a Daniel Martina, intendente de San Guillermo, quien falleció este domingo de manera repentina como consecuencia de un accidente cardio vascular.

Martina pereció a los 65 años luego de dirigir desde el 2007 los destinos de San Guillermo. Se descompensó en el ingreso a la obra más emblemática de su gestión y una hora más tarde dejo de existir en la Clínica, que hace pocos días se hizo cargo el municipio para brindar atención de la salud a todos los pobladores.

Daniel Martina llegó al Centro Cultural Municipal con el propósito de inaugurar la Feria del Libro y el Encuentro de Escritores y Poetas del Noreste Cordobés y Centro Oeste Santafesino “Plumas de la Región” que se realizaba en la jornada del domingo como parte del fuerte impulso que imprimió a la gestión cultural.

A poco de llegar manifestó no sentirse bien, por lo que se retiro del lugar, para más tarde ingresar al Simusa (Sistema Municipal de Salud), descompensado, donde después de más de cuarenta minutos no logró salir del cuadro que presentaba, dejando de existir, causando un gran sorpresa y congoja no solo a los sanguillerminos, sino en todos los ambitos regionales, provinciales y nacionales.

La capilla ardiente fue instalada en la obra más soñada por él, en el Centro Cultural Municipal, lugar al que llegó una gran cantidad de vecinos, dirigentes institucionales, autoridades regionales y departamentales, dirigentes del justicialismo partido en el que milito desde siempre y desde donde llego llegó a la presidencia comunal para pasar a ser el primer intendente de la ciudad al ser electo en el 2017, después que San Guillermo sea declarada ciudad.

Así mismo desde diferentes ámbitos comenzaron a recordarlo y despedirlo entre ellos el gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz, el electo gobernador Omar Perotti; Agustín Rossi; Lucila De Ponti; Alejandra Rodenas; Leandro Busatto; Claudia Giaccone; Marcos Clero, Felipe Michlig; Jorge Henn; Silvina Frana; además de presidentes comunales e intendentes de toda la región.





Multitudinaria despedida

Las dos cuadras que separan al Centro Cultural Municipal de la parroquia sanguillermina a medida que se fue acercando la hora del último adiós se fue cubriendo con su gente, con el pueblo que dolorosamente quedo acongojado por lo que significa la pérdida de quien lideró los últimos doce años

A medida que el cortejo fúnebre fue avanzando, llantos, aplausos y silencios fue invadiendo la atmosfera sanguillermina que desde la jornada anterior venia conteniendo las fuertes emociones ante la inesperada partida de alguien que se ganó el amor de su pueblo.

Las instituciones a las que desde el primer día de su gestión apoyó, lo escoltaron en el ingreso a la parroquia con sus banderas, como símbolo de la unidad comunitaria pregonada y puesta en la acción de Daniel Martina.

Al ofrecer la bendición sacerdotal el padre Fabián Alesso manifestó: “Hoy es un día de silencio en la ciudad. Día de silencio, de congoja, de reflexión. El motivo de esto es que estamos despidiendo a quien hasta ayer fuera nuestro Intendente Municipal y así como en la vida de las personas públicas cualquier palabra, cualquier gesto, adquiere una gran trascendencia, también la adquiere su muerte. No sólo su familia, sus amigos, sino que la ciudad toda se entristece por su fallecimiento, y se siente un poco huérfana”.

Por otra parte haciendo referencia a Jesús como pastor, señaló que se la puede aplicar a las personas que por vocación se van haciendo cargo para servir, para trabajar, para proteger; “relegando a veces incluso el cuidado de la propia vida”.

“Despedimos entonces a alguien a quien Dios, en su providencia y a través del voto de los ciudadanos le asignó la misión de ser como un pastor, de las personas que le habían confiado la responsabilidad de la conducción de la ciudad”.

En su último peregrinar por las calles de la ciudad hasta el cementerio donde quedaron depositados los restos acompañado por una larga caravana, un cordón de acompañamiento iniciado con un cerrado aplauso.

Otra multitud lo aguardaba en las puertas del cementerio, donde el secretario de gobierno Luciano Fruttero en representación de la comunidad y el equipo de gobierno de Daniel Martina fue el encargado de despedirlo con entre cortadas palabras expresando el dolor sentido por la partida y al mismo tiempo destaco la impronta puesta durante toda la gestión para llegar a ser el primer intendente de la ciudad y al mismo tiempo resalto la formación a quien él denominaba sus “pollos” que es el equipo de trabajo constituido mayoritariamente por jóvenes que venían formándose a su lado.

La esposa, compañera y confidente de cada uno de los actos, Graciela Albornoz, acompañada por sus hijos al agradecer el acompañamiento enfatizó que Siempre estuvo para responderles, “no había nada peor que alguien necesitara un techo, pero hoy y ayer nos dimos cuenta que lo veian, que realmente el los amaba tanto y alguna vez hemos sentido celos, pero nunca nos abandono tampoco a nosotros, chicos por favor sigan su legado”.





Un hombre integro desde el primer día hasta el final

Aquel trabajador que fue electo presidente comunal en el 2007, llegaba proyectando un horizonte elevado para y por su gente, el que ampliamente concretó con sencillez, calidez y humildad, característica personal que mantuvo hasta el final, pero al mismo tiempo con el necesario carácter para enfrentar cada una de las circunstancias que tuvo que atravesar para cumplir con la meta trazada.

La obra del Centro Cultural Municipal es tal vez, la más trascendente para él, porque por intermedio de esa gran infraestructura proyectaba la movilidad social ascendente de los habitantes de San Guillermo a través de un amplio abanico de acciones para el crecimiento cultural y quiso el destino trazado que llegará hasta sus puerta el domingo 25, para ver antes de sentirse mal, un proyecto que había pergeñado hacia un tiempo, el generar un espacio para los poetas y escritores locales integrados a los de la región con el propósito de dar una mayor proyección a los creadores literarios, acción que estaba a punto de inaugurar como es, la primera Feria del libro y encuentro de poetas y escritores del noreste cordobés y centro oeste santafesino.

Resolver la problemática de atención de la salud, fue la gran ocupación que tuvo en los últimos tiempos, la que desde su fuerte defensa de la igualdad desde lo público sin titubeos, puso en marcha a principios de este mes de agosto el Sistema Municipal de Salud en la ex clínica Convivir, lugar donde permaneció los últimos minutos, acompañado por todo el equipo profesional que lo venia acompañando en su proyecto.

Además de muchos proyectos como integrar a barrio Pueblo Viejo de pleno al ejido urbano, el parque industrial, la consolidación del Centro Universitario entre otros tanto que seguramente a partir del consenso constituido en el Plan Estratégico 2030, quienes sigan al frente del municipio irán desarrollando, pero le quedó pendiente, cubrir la gran expectativa que tenía en la de transitar sus últimos dos años de gestión por primera vez con un gobernador de su mismo signo político. Ese nuevo escenario le hacía visualizar una profundización en las respuesta sobre todo para cubrir las necesidades habitacionales, una mayor cobertura social y un desarrollo más amplio en cultura y educación, tres pilares de su gestión.

