/ / / Fuerte congoja en San Guillermo por la repentina partida del intendente Daniel Martina

El intendente Daniel Martina falleció a la edad de 65 años en el medio día de hoy como consecuencia de un accidente cardiovascular. Se descompensó en el ingreso a la obra más emblemática de su gestión y una hora más tarde dejo de existir en la Clínica, que hace pocos días se hizo cargo el municipio para brindar atención de la salud a todos los pobladores.

El intendente Daniel Martina falleció a la edad de 65 años en el medio día de hoy como consecuencia de un accidente cardiovascular. Se descompensó en el ingreso a la obra más emblemática de su gestión y una hora más tarde dejo de existir en la Clínica, que hace pocos días se hizo cargo el municipio para brindar atención de la salud a todos los pobladores.

La capilla ardiente fue instalada en la obra más soñada por él, en el Centro Cultural Municipal, lugar al que llegó una cantidad de vecinos, dirigentes institucionales, autoridades regionales y departamentales, dirigentes del justicialismo partido en el que milito desde siempre y desde donde llego llegó a la presidencia comunal para pasar a ser el primer intendente de la ciudad al ser electo en el 2017, después que San Guillermo sea declarada ciudad.

Con dolor nos toca despedir a un ser humano integro que dio todo por su pueblo. Acompañamos a su esposa, hijos e hija y a la comunidad frente a esta lamentable perdida

El sepelio previo oficio religioso tendrá lugar mañana lunes 26 de agosto a las 17

Sobre Regionalisimo Esperamos su comentario sobre esta noticia. Regionalísimo.

Noticias relacionadas

Daniel Martina llegó al Centro Cultural Municipal con el propósito de inaugurar la Feria del Libro y el Encuentro de Escritores y Poetas del Noreste Cordobés y Centro Oeste Santafesino “Plumas de la Región” que se realizaba en esta jornada como parte del fuerte impulso que imprimió a la gestión cultural. A poco de llegar manifestó no sentirse bien, por lo que se retiro del lugar, para más tarde ingresar al Simusa (Sistema Municipal de Salud), descompensado, donde después de más de cuarenta minutos no lograr salir del cuadro que presentaba, dejando de existir, causando un gran sorpresa y congoja no solo a los sanguillerminos,sino en todos los ambitos regionales, provinciales y nacionales.